El Consell defiende la concesión del Hospital del Vinalopó: «Es un servicio que se presta por su calidad» El conseller Barrachina ha salido al paso de la polémica suscitada por la filtración de un audio que compromete al grupo sanitario que gestiona el centro ilicitano

Pau Sellés / EP Alicante Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:08 Comenta Compartir

El conseller portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha defendido este viernes mantener la concesión al grupo sanitario Ribera del Hospital del Vinalopó, en Elche, ya que ha asegurado que es un servicio «que se presta por su calidad» y tiene «los más altos estándares», al tiempo que ha asegurado que el Gobierno valenciano rechaza «apriorismos ideológicos».

«Nosotros estamos muy orgullosos de todos nuestros sanitarios y de todas nuestras prestaciones de servicios públicos. Y creemos que los de todos los partidos, también los del PSPV y de Compromís, tienen derecho a las mejores prestaciones públicas o concertadas pagadas con dinero público», ha señalado preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell por esta concesión que gestiona Ribera, el mismo grupo sanitario que lleva el Hospital de Torrejón, en plena polémica tras salir a la luz el audio en el que su CEO, Pablo Gallart, instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables.

«Aquí no tenemos ninguna ideología, solo una vocación de servicio eficaz al paciente» Miguel Barrachina Portavoz del Consell

Barrachina ha subrayado que el del Vinalopó se trata «de un hospital y de una prestación que tiene las mejores calidades» y que está «fiscalizado permanentemente porque forma parte de la red pública, con la misma intensidad que el resto de hospitales de carácter público».

«Aquí no tenemos ninguna ideología, solo una vocación de servicio eficaz al paciente», ha sostenido Barrachina, quien ha recordado que el pasdo año se produjo la reversión a la sanidad pública de los servicios prestados en concierto en las áreas de salud de Dénia y en Manises y se inició, «porque si no hubiese caducado el plazo», la del Hospital del Vinalopó.

La oposición pide explicaciones

Por su parte, el PSPV ha denunciado que el hasta ahora CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, fue quien suscribió por parte del grupo sanitario la concesión del Hospital del Vinalopó, al que el PP concedió en 2024 una prórroga «sin realizar ningún tipo de auditoría».

También ha censurado que en la Comunitat Valenciana «se siga apostando por empresas que deciden aumentar las listas de espera para incrementar los beneficios de su cuenta de resultados».

El PSOE censura que en la Comunitat «se siga apostando por empresas que deciden aumentar las listas de espera para incrementar los beneficios de su cuenta de resultados»

De este modo lo han manifestado el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, y el portavoz socialista de Sanidad, Rafa Simó. Muñoz ha advertido de que Gallart, «implicado en estas prácticas, fue la persona que firmó en nombre de Ribera Salud» la concesión al departamento de Elx-Crevillent. «No estamos hablando de cualquier persona, sino de la misma persona que tiene unos audios en los que habla que la sanidad privatizada lo que hace es aumentar las listas de espera para que la empresa gane más dinero», ha incidido.

De su lado, el portavoz socialista de Sanidad, Rafa Simó, ha exigido «una auditoría real, que es una auditoría externa y que no esté hecha en base a los datos de parte que da Ribera Salud», y ha expuesto que los socialistas han pedido a lo largo de la legislatura «todos los informes en los que se ha basado el PP para no revertir este departamento» frente a la «burla que nos transmitieron el año pasado».

«Aquí la pregunta que nos surge a todos es en qué está pensando el nuevo Consell de Pérez Llorca, que ayer en voz de su portavoz --Miguel-- Barrachina dijo que aquí no pasaba nada y que todo hacia adelante, no podemos sentirnos más que indignados porque no sabíamos si estamos escuchando al portavoz del Consell o al portavoz de Ribera Salud, porque enmienda a su propio partido en algo que es de cajón», ha enfatizado.