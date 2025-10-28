Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

VIII Maratón de donación de Sangre en el Teatro Principal de Alicante. TA

Cerca de 300 donaciones de sangre en el VIII Maratón celebrado en el Teatro Principal de Alicante

Los donantes participaron en el sorteo de entradas para una obra musical

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Martes, 28 de octubre 2025, 11:52

El Teatro Principal de Alicante ha tenido una cita con la solidaridad este pasado lunes. 275 personas participaron en la VIII Maratón de Donación de Sangre celebrada en este emblemático espacio escénico de Alicante. La jornada tuvo bajo el lema «Únete al movimiento que salva vidas»

La doctora Mabel Ortiz de Salazar, jefa de Servicio del CTCV en Alicante, expresó su satisfacción por la gran acogida: «Una vez más, Alicante ha respondido con entusiasmo y solidaridad. Gracias a todos los que se sumaron a este movimiento que salva vidas».

Asimismo, subrayó que «todas las personas que se acercaron a donar contribuyeron a aumentar las reservas de sangre necesarias para garantizar las transfusiones a los pacientes que las necesitan».

VIII Maratón de donación de Sangre en el Teatro Principal de Alicante. TA

La directora del teatro, María Dolores Padilla Olba, destacó que «Es un orgullo que el Teatro Principal pueda seguir siendo un punto de encuentro para la solidaridad y la vida».

La maratón contó también con la visita de Cristina Cutanda y Nayma Beldjilali, ediles de Sanidad y Cultura, quienes además de donar sangre, animaron a la ciudadanía a acudir al Principal y «unirse al movimiento que salva vidas».

El CTCV agradeció especialmente la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, de Vicente Seva —director del Festival de Cine de Alicante y creador del spot promocional—, de Cines Kinépolis Plaza Mar 2 por su apoyo en la promoción, y de la Asociación de Comerciantes Concesionarios en Mercados Municipales de Alicante, así como de todos los medios de comunicación que ayudaron en la difusión del evento.

Durante la jornada, los donantes participaron en el sorteo de entradas para la obra «El Crédito. El Musical» y bonos para consumir en los mercados municipales, en agradecimiento a su gesto altruista.

