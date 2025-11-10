Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gariátrico de Catral afectado por el brote de sarna. EP

El brote de sarna en el geriátrico de Catral se mantiene en 24 casos

Como medida de prevención se ha ampliado el círculo de contactos para que reciban tratamiento

EP

Alicante

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:15

Comenta

El brote de sarna confirmado el pasado 29 de octubre en una residencia geriátrica del municipio alicantino de Catral se mantiene en 24 casos confirmados. En concreto, hay afectados 13 residentes, diez trabajadores y un familiar.

Además, como medida de prevención se ha ampliado el círculo de contactos para que reciban tratamiento simultáneo no porque sean casos, sino por ser considerados contactos, según han explicado este lunes fuentes de la Conselleria de Sanidad consultadas por Europa Press.

Desde la administración autonómica han afirmado que «confirmados los datos» con el Centro de Salud Pública de Orihuela, que es el que lleva el seguimiento de este brote de sarna, «no se ha detectado ningún caso más».

La sarna en una infestación cutánea causada por un ácaro microscópico y aunque puede resultar molesta por el picor intenso no se trata de una enfermedad grave

Según Sanidad, las voces expertas indican que la sarna «no es una enfermedad grave, sino que es una infestación cutánea causada por un ácaro microscópico llamado 'Sarcoptes scabiei', y aunque puede resultar molesta por el picor intenso que produce, no se trata de una enfermedad grave ni peligrosa». «Se transmite por contacto directo y prolongado con la piel de una persona infestada, por lo que solo suele afectar a convivientes o contactos muy cercanos», ha apuntado.

Tratamiento «sencillo»

En este sentido, recuerda que «el tratamiento es sencillo y generalmente eficaz» y que «consiste en la aplicación de una crema o loción específica que elimina el ácaro y sus huevos». También existen opciones de tratamiento oral.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

«Con las medidas adecuadas de higiene y tratamiento simultáneo de las personas afectadas y sus contactos, la sarna se controla con cierta rapidez. Es importante recordar que la infestación no está relacionada con la falta de limpieza personal y que una detección temprana y el seguimiento de las indicaciones sanitarias garantizan una resolución completa sin complicaciones», han concluido las mismas fuentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos reducen a un ladrón tras robar una cadena de oro en pleno centro de Alicante
  2. 2 La Argentina de Messi se instala en la provincia de Alicante
  3. 3 Detenida en Alicante una madre acusada de causar lesiones oculares a su hijo de dos años
  4. 4 Papelería Eutimio: 90 años de historia en el corazón de Alicante
  5. 5 Un rescate que sale caro en Benitatxell
  6. 6 Intervienen una narcolancha en una cala paradisíaca de Alicante con 4.200 kilos de hachís
  7. 7 Tres hombres ingresan en prisión por el secuestro y la violación de una mujer en Alicante
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 9 de noviembre en Alicante
  9. 9 Un guardia civil fuera de servicio frustra un robo a un ciclista a plena luz del día en Santa Pola
  10. 10 Persecución de película en Orihuela: dos traficantes lanzan un kilo de hachís por la ventanilla al huir de la Guardia Civil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El brote de sarna en el geriátrico de Catral se mantiene en 24 casos

El brote de sarna en el geriátrico de Catral se mantiene en 24 casos