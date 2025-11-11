El alicantino Pedro Zapater, nuevo presidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica El facultativo ejerce en el Hospital Dr. Balmis y es catedrático de la UMH

Pau Sellés Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 13:23

El doctor alicantino Pedro Zapater ha sido designado nuevo presidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. Zapater es jefe de Sección de Farmacología Clínica del Hospital General Universitario Dr Balmis de Alicante y catedrático de Farmacología de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Desde la sociedad científica aseguran que la propuesta del nuevo presidente será potenciar el papel del farmacólogo clínico en los diferentes niveles y fases de la toma de decisiones sobre medicamentos, impulsar la investigación, desarrollar la dimensión docente inherente a la especialidad, y mejorar la colaboración entre servicios.

«La Farmacología Clínica es clave en la mejora de la toma de decisiones y a la hora de garantizar la equidad en el acceso a tratamientos ya que proporciona las herramientas que permiten optimizar la elección del mejor fármaco » Dr. Pedro Zapater Presidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica

«Sin duda, la Farmacología Clínica es clave en la mejora de la toma de decisiones y a la hora de garantizar la equidad en el acceso a tratamientos ya que proporciona las herramientas que permiten optimizar la elección del mejor fármaco para cada paciente según sus características individuales. Esto se logra mediante la investigación clínica y desarrollo de nuevos medicamentos y el uso de herramientas como la farmacovigilancia, la farmacocinética-farmacodinamia, la farmacogenética y farmacogenómica y otras que nos ayudan a elegir el fármaco con la mejor relación beneficio-riesgo para un paciente concreto y nos permiten monitorizar adecuadamente la respuesta del paciente al tratamiento», indica el alicantino.

La designación de del doctor Zapater se efectúa en el marco de renovación de la Junta Directa de la entidad, aprobada durante su última Asamblea General. Entre las prioridades de la nueva directiva también se prevé favorecer y potenciar las actividades del grupo de Farmacovigilancia de la Sociedad creado por la Junta Directiva presidida por la doctora Agustí en su objetivo de integrar y potenciar todas las actividades asistenciales, de investigación y docencia en Farmacovigilancia que vienen desarrollando los diferentes servicios de Farmacología Clínica de nuestro país.

Pacientes polimedicados

El doctor Zapater ha señalado como retos más inmediatos «la mejora de la prescripción médica en una sociedad envejecida, con un gran número de pacientes crónicos que toman múltiples medicamentos de forma simultánea». Esta realidad, ha subrayado, incrementa el riesgo de «interacciones farmacológicas, efectos adversos y cascadas de prescripción».

Asimismo, ha insistido en reforzar la farmacovigilancia, ya que «la notificación de reacciones adversas por parte de profesionales y pacientes sigue siendo insuficiente». Mejorar la comunicación en este ámbito permitirá «identificar medicamentos cuyos beneficios no superan sus riesgos y actualizar o retirar sus indicaciones».

El tercer reto está vinculado a la información que reciben los pacientes: «Muchos usos inadecuados de medicamentos se deben a la desinformación, especialmente en la era del exceso de información no filtrada en internet». Por ello, la SEFC impulsará acciones para mejorar la educación terapéutica y el papel activo de los pacientes en su salud.