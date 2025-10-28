Alicante acoge a partir de este miércoles el 43º Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina Alrededor de 600 personas participan en el evento que va a tener lugar en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante

Alrededor de 600 personas participarán a partir de este miércoles y hasta el viernes en el XLIII Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina. El evento está organizado por el estudiantado y profesorado de 5º y 6º curso del Grado en Medicina de la Universidad Miguel Hernández (UMH), y tendrá lugar en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA). El congreso también celebra su XXI edición Internacional y la II online.

El CNEM (siglas a las que responde el congreso) es un evento científico que reúne a estudiantes de Medicina de toda España con el objetivo de acercarles la vanguardia médica y permitir una primera participación en un congreso reconocido.

En este encuentro, además de presentar paneles y comunicaciones orales, las personas participantes asistirán a mesas redondas con ponentes nacionales e internacionales, así como a talleres, seminarios y simposios que pretenden profundizar en conocimiento y técnicas relevantes para el ejercicio de la profesión.