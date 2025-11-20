Marián Cano califica a Alicante como un ejemplo de vanguardia: «Es una provincia referente de progreso»

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:26 | Actualizado 07:35h. Comenta Compartir

«Estos premios significan mucho más que el reconocimiento de las iniciativas más sobresalientes, es un premio a lo ya hecho, a lo conseguido y a lo que se va a conseguir, pero deben ser sobre todo un impulso para hacer de nuestra tierra un lugar aún mejor». Así se ha referido la consellera de Turismo, Industria, Comercio e Innovación, Marián Cano, a la edición de los Premios Alicantinos 2025, la tercera de estos galardones del medio digital Vocento, celebrada en Puntapiedra este miércoles.

Durante sus palabras, Cano ha querido resaltar la importancia de Alicante como «un ejemplo de vanguardia» y ha asegurado que la provincia es «un referente del progreso, un ejemplo de como la pasión y la profesionalidad pueden transformar una región». La responsable de Innovación ha insistido en que «el talento lo tenemos, pero también la motivación y el empeño».

En este sentido la consellera ha remarcado que «hace siempre falta el apoyo institucional y esa combinación con la iniciativa privada y la Generalitat es plenamente consciente de ello y no deja de impulsar proyectos que mejoren la vida de nuestros ciudadanos».

Cano ha hecho especial hincapié en la importancia de la innovación en el territorio: «Ha dejado de ser una idea científica o tecnológica, la innovación tiene que ser de todos los ciudadanos». Es por ello que la consellera ha hecho referencia a que desde la Generalitat «apostamos por una innovación transversal, en los hoteles, en las fábricas, en las playas... tiene que mejorar la vida de las personas».

La responsable de innovación se ha referido a Alicante como un «ejemplo de vanguardia» y destaca que «esto lo vemos en sus startups tecnológicas, pero también en sus comercios, comercios que apuestan por la sostenibilidad, en sus industrias que exportan calidad o en sus destinos turísticos que combinan tradición y vanguardia».

Durante su intervención, Cano no ha querido dejar pasar el momento para felicitar a todos los premiados. Ha dedicado palabras a cada uno de ellos, como a Grupo Cox, nacida en un pueblo de Alicante de 7.000 habitantes y que se ha convertido en un referente de las renovables. O al Elche CF, «que es más que fútbol, es una historia y una identidad». También se ha referido al médico Rafael Bernabéu, «pionero internacional en la medicina reproductiva, un médico que perseguía famosamente crear vida y que consiguió hacer realidad la esperanza de tantas y tantas parejas».

También ha dedicado palabras especiales a Bodegas Xaló, el doctor Aldo o a Virtuós Mediterrani. « La excelencia alicantina, como vemos, se manifiesta en iniciativas que fomentan la colaboración, la innovación y la creatividad. Ideas que se hacen realidad desde la expresión artística, la tecnológica, el deporte, la ciencia o la tecnología», ha concluido Cano.