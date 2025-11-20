Barcala destaca el clúster sanitario de Alicante «donde todas las grandes empresas, españolas o extranjeras, están»

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:24 | Actualizado 07:35h. Comenta Compartir

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado el «clúster sanitario alicantino» durante su discurso en los Premios Alicantinos 2025, la tercera edición de estos galardones que entrega TodoAlicante. El primer edil no ha querido dejar pasar la oportunidad durante la gala celebrada en Puntapiedra este miércoles para recordar a uno de los premiados, el doctor Bernabéu, pionero en la reproducción asistida.

En este sentido Barcala ha asegurado que este «merecidísimo premio» reconoce a un «referente internacional, profeta de su tierra que, lamentablemente, nos ha dejado demasiado pronto». Barcala le ha agradecido el papel que ha jugado en la construcción del clúster sanitario alicantino, «un clúster reconocido donde todas las grandes empresa sanitarias, españolas o extranjeras, están».

El alcalde de Alicante ha remarcado que «somos absolutamente referencia de especialidades médicas, como la reproducción asistida» o «como otras especialidades donde creamos alianzas». Barcala ha dejado claro que el doctor «nos ha vinculado a esa excelencia en la prestación de servicios sanitarios de primer orden» y se reafirma en que «desde nuestra sanidad pública como privada, podemos estar muy orgullosos del nivel de los profesionales que la componen».

Unos profesionales «que se han forado en nuestras universidades, pero también en todos y cada uno de nuestros lugares, y digamos que esa sanidad pública es la mejor sanidad posible», ha valorado Barcala, quien destaca que esto «nos garantiza ser punteros en ese sector clave que es a día de hoy para nuestra economía».

«Ahí estuvo el doctor Bernabéu, creando, siendo precursor, y pionero, defendiendo que a través del talento, la investigación y el trabajo se consigue lo que se cree», ha continuado el alcalde, quien ha asegurado que ayudó a los demás a que «puedan creer en la vida haciendo posible que aquellas parejas que querían la maternidad para poder realizar su proyecto de vida pudieran realizarlo».

En ese sentido, Barcala ha resaltado que hay que «creer en esa libertad, que hay que defender lo que es el derecho de las mujeres y defender el derecho de las parejas a acceder a la maternidad».

El alcalde de Alicante ha resaltado también la importancia de los premios de TodoAlicante, que homenajean «a aquellos de los nuestros que tienen que recibir necesariamente ese reconocimiento». El primer edil alicantino ha dedicado unas palabras de cariño a cada uno de los premiados y asegura que estos galardones «hacen que conozcamos mejor a aquellos que sí merecen ser un ejemplo y sí que merecen ese reconocimiento».

