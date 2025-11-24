Vox decidirá su voto tras escuchar el discurso de Pérez Llorca el día de la investidura El portavoz nacional rechaza un pacto por escrito con los populares porque «no sirven para nada»

Semana clave para decidir el futuro de la Generalitat Valenciana. El candidato popular, Juanfran Pérez Llorca, se presentará el jueves en Les Corts en el debate de investidura para ser elegido sucesor de Carlos Mazón al frente del Consell. Una sesión que será decisiva porque de su discurso dependerá el voto de Vox.

En esta primera ocasión, el candidato tendrá que obtener mayoría absoluta de la Cámara para lo que tiene que sumar los 13 votos de los de Abascal. De lo contrario, se someterá a una segunda votación 48 horas después, esto sería el sábado, con las mismas necesidades.

Mientras Pérez Llorca cuenta las horas, los de Vox se hacen los interesantes. El portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, no quiere un acuerdo por escrito con el PP porque «no sirve para absolutamente nada». Es más, insiste en retener el respaldo a su investidura hasta escuchar el discurso del candidato el jueves, alegando que tiene que ver «exactamente cuál es la posición y los compromisos» que el candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana asume con los ciudadanos.

Los de Santiago Abascal ya habían avisado de que apurarían hasta el último momento el apoyo a Pérez Llorca, fundamental para que pueda sustituir a Carlos Mazón al frente del Ejecutivo autonómico, para asegurarse de que el PP cumple íntegramente con sus condiciones, que se concretan en un rechazo a las políticas ecológicas, a la inmigración ilegal y la construcción de presas y diques para evitar nuevas tragedias como la de la dana.

Feijóo no asistirá al debate en Les Corts El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no viajará este jueves a Valencia para arropar a su candidato a presidir la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en el debate de investidura en Les Corts, según confirmaron fuentes de su entorno, que destacaron que tampoco ha asistido a los de otros presidentes autonómicos de su partido. El debate coincide, además, con el Pleno del Congreso, que votará, entre otras cosas, el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

Fúster ha señalado este lunes que «lo que hace falta es escuchar» al candidato, prometiendo que Vox «va a estar muy atento» a sus palabras y «esperan que todo vaya bien». Se ha centrado en la construcción de infraestructuras para que la tragedia «no vuelva a ocurrir», esto es presas y diques, y ha garantizado el apoyo de Vox si lo ven «nítido y cristalino».

Así, rechaza firmar un acuerdo con los populares porque les han «engañado muchas veces» y «no sirve para absolutamente nada». «Hemos aprendido a bofetadas que es papel mojado, queremos ver, aunque ya tenemos una impresión, lo que dice a los valencianos, por eso esperamos a su discurso de investidura», ha explicado el portavoz nacional, que le ha advertido sobre «pastelear» o «adoptar posiciones bipartidistas». En ese caso, según ha dicho, Vox votaría que no.