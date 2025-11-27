Vox celebra el discurso de Llorca pero pide «un paso más» El portavoz del partido de Abascal se resiste a darle el apoyo al candidato del PP a la espera de que incremente sus compromisos en materias como la educación, la libertad lingüística y la bajada de impuestos

El síndic de Vox, José María Llanos, ha resuelto un misterio que no era precisamente el enigma de la desaparición de la colonia de Roanoke o la identidad de Jack el Destripador. Desde que se anunció que Pérez Llorca presentaba su candidatura, los voxistas admitieron su «predisposición». Durante una semana, los dirigentes del partido de Abascal han querido escenificar sus exigencias y que la decisión no estaba tomada, pero el runrún de apoyo era clamoroso.

Llanos ha comenzado reprochando a los populares asuntos por los cuales no podían fiarse del PP ni de firmar ningún acuerdo para la investidura de Llorca. La de cal. Luego vendría la de arena.

«Le agradezco que haya reconocido la labor decisiva de la participación de Vox, porque ambas formaciones hemos estado a la altura. Frente a ocho años de rancio sectarismo del Botánic, Vox ha traído libertad y prosperidad», ha asegurado el portavoz voxista.

El síndic de Vox ha relatado las actuaciones conjuntas del PP y Vox en el Consell que hasta ahora ha presidido Carlos Mazón. Llanos ha recordado la ley de la Concordia, las reformas educativas y de À Punt, así como las deducciones fiscales, el presupuesto para el presente año... a partir de ahí, Llanos ha arremetido contra las políticas del Gobierno y, sobre todo, con las de inmigración.

«Vivimos en una comunidad más insegura, y tiene que ver con la inmigración ilegal, porque muchos de ellos tienen que delinquir para sobrevivir», ha asegurado Llanos, quien ha reclamado aplicar «rápido y hasta las últimas consecuencias» la ley de educación y libertad lingüística, y ha condicionado a eso su apoyo.

El síndic de Vox ha celebrado la condenación del Pacto Verde: «Dígaselo a Feijóo, y a Dolors Montserrat en Bruselas», y ha señalado que «quedan dos puntos fundamentales para Vox, la reconstrucción y la revolución fiscal».

«Las medidas anunciadas son muy positivas. Un avance, pero queremos dar un paso más. La Comunitat aún no es una región atractiva y por eso pedimos una rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF para todas las rentas, una rebaja del impuesto de transmisiones y más incentivos a la familia y al emprendimiento. Asuma este compromiso y tendrá la mano de Vox en la investidura», ha indicado Llanos.

En cualquier caso, el diputado voxista ha advertido al candidato del PP que «no le vamos a acompañar en sus reivindicaciones sobre la infrafinanciación, ahí no estará Vox, todo lo contrario, aunque no le recomiendo buscar el apoyo del PSOE, y si lo hace no se queje cuando le engañen».

«Somos conscientes de la excepcionalidad que vivimos desde la dana. Vox es el único partido de la oposición que ha antepuesto el interés de las víctimas y la necesidad de la reconstrucción a los intereses políticos. Esa prioridad nos sigue inspirando y no descansaremos hasta que todos los valencianos afectados reciban la reparación que merecen. En esa reconstrucción y reparación nos encontrará siempre, para ayudarle y para fiscalizarle. Y para que reclame al Gobierno su responsabilidad, y en el caso de Pedro Sánchez, su responsabilidad criminal. Para ello es urgente que reclame las obras hidráulicas que ha mencionado usted, porque esto no puede volver a ocurrir y si el Ejecutivo se niega habrá que denunciarlo ante los tribunales. También es necesario un fondo de prevención de desastres naturales y establecer contacto con todas las víctimas», ha señalado Llanos.

El síndic de Vox ha reconocido que su partido «tiene exigencias, sí, y celebro que se haya comprometido a ellas. Espero que en su réplica acepte los compromisos que le acabo de proponer. En ellos no hay sillones ni privilegios para Vox, que lo único que tiene es espíritu de servicio y sentido común. Si está dispuesto a colaborar en ese servicio, Vox le acompañará. No puedo olvidar la frase de Alfonso XIII: Si así lo hiciere, dios me lo premie, y si no, me lo demande».