Rubén Alfaro (PSPV) participa en Bruselas en el homenaje a Miguel Hernández: «Su ejemplo nos recuerda que la democracia se protege cada día» Los socialistas alicantinos denuncian «intentos de borrar la memoria de las víctimas del franquismo»

El secretario provincial del PSPV-PSOE de Alicante, Rubén Alfaro, ha participado en el multitudinario homenaje celebrado este martes en el Parlamento Europeo al poeta oriolano Miguel Hernández, bajo el título 'Memoria, dignidad y libertad'. Una cita «cargada de emoción y de reivindicaciones políticas» que, más allá de ensalzar la figura del autor de Viento del pueblo, se convirtió, en opinión de Alfaro, «en un grito en favor de la memoria democrática y en solidaridad con Gaza».

«La figura de Miguel Hernández representa el compromiso con la libertad. Su ejemplo nos recuerda que la democracia se protege cada día y que nunca podemos dar por garantizados los derechos conquistados», afirmó Alfaro, quien también advirtió que «frente a los intentos de borrar la memoria de las víctimas del franquismo, desde Alicante alzamos la voz en Bruselas para decir que no vamos a permitir ni el silencio ni el olvido».

La delegación socialista de la provincia de Alicante estuvo encabezada por Alfaro y contó con la presencia del secretario comarcal de la Vega Baja, Joaquín Hernández, así como de representantes de colectivos de memoria democrática. También participaron la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, su nieta, María José Hernández, y el catedrático de la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá.

El acto fue inaugurado por la presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, Iratxe García, junto al secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, y la organizadora del homenaje, la eurodiputada alicantina Leire Pajín. La delegación socialista española acudió en pleno, acompañada por diputados de Compromís, Sumar y el PNV.

En Bruselas, según recalcan los socialistas, también se escucharon voces contra la derogación de las leyes de memoria democrática impulsadas por gobiernos autonómicos del PP y Vox en la Comunitat Valenciana, Aragón, Cantabria y Baleares. «Es un ataque directo a los valores democráticos, a los derechos de las víctimas y a la verdad histórica de nuestro país. No vamos a permitir que se salgan con la suya», advirtió Pajín.

El acto incluyó igualmente muestras de solidaridad con el pueblo palestino. «Si Miguel Hernández viviera hoy, estaría manifestándose contra el genocidio de Gaza», afirmaron varias voces del auditorio, que vincularon el pensamiento del poeta con las luchas por la justicia y la dignidad en el presente.

El homenaje concluyó con la interpretación de 'Andaluces de Jaén' a cargo de la cantautora Lourdes Pastor, en un cierre cargado de simbolismo y emoción.