El PSPV de la provincia de Alicante organiza un frente municipalista con los alcaldes La organización crea un foro con los regidores para dar la batalla social al PP

José Vicente Pérez Pardo Alicante Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:11

El PSPV en la provincia de Alicante ha abierto un nuevo frente político contra la Generalitat Valenciana, aún con el Partido Popular al frente a falta de conocer qué ocurrirá los próximos días. Los socialistas al mando de Rubén Alfaro han convocado un Foro de Alcaldes y Alcaldesas del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante constituido este sábado formalmente. De esta manera, buscan organizar más allá de la agrupación nacional iniciativas en los municipios alicantinos, donde los populares tiene mayoría.

Pero el primer paso es la Generalitat Valenciana, todavía en vilo hasta que Vox no decida. Por ello, los primeros mensajes han ido dirigidos contra la «terrible herencia que deja Mazón y su Consell contra el Estado del Bienestar en la provincia de Alicante».

Según el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, la marcha de Mazón deja una «herencia envenenada que sitúa a los alicantinos y alicantinas en peor situación que hace dos años». Alfaro considera que «solo una convocatoria electoral permitiría generar un nuevo gobierno con ánimo de defender a las personas, consolidar nuestro Estado del Bienestar —del que reniegan PP y Vox— y construir una sociedad más justa, libre y segura».

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, Vicente Arques, ha reclamado la convocatoria inmediata del Debate sobre el Estado de la Provincia y del Foro de Alcaldes de la Diputación. Son espacios fundamentales para escuchar a los municipios y rendir cuentas ante la ciudadanía, pero el PP los ha convertido en un silencio permanente».

Además, Arques ha reivindicado también «mayor transparencia, participación y rendición de cuentas» al gobierno provincial del PP, al que ha acusado de «bloquear el diálogo institucional y mantener a la Diputación en una parálisis preocupante».

Asimismo, ha denunciado que «la Diputación de Alicante se ha convertido en un ejemplo de inacción política: los municipios esperan inversiones, los proyectos están paralizados y no hay planificación. No puede seguir siendo la institución del freno. Necesitamos una administración provincial activa, útil y al servicio de los pueblos».