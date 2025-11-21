EL PSPV convoca el Comité Nacional el próximo 29 de noviembre por primera vez en Alicante tras la dimisión de Mazón El máximo órgano socialista entre congresos se reúne para abordar la «crisis institucional»

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:55

La comisión ejecutiva nacional del PSPV-PSOE ha acordado en la tarde de este jueves convocar un Comité Nacional, el máximo órgano entre congresos, para el próximo sábado 29 de noviembre, ante la situación «excepcional» que vive la Comunitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón y la presentación de Juan Francisco Pérez Llorca como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

El Comité Nacional, que se reunirá por primera vez en la ciudad de Alicante, abordará «la crisis institucional provocada por el nombramiento acordado por Feijóo y Abascal hurtando la voluntad democrática de la sociedad valenciana», según ha informado el partido en un comunicado.

Asimismo, en la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional celebrada este jueves, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha valorado la acción política de los socialistas valencianos al lado de la ciudadanía «que ha forzado a Mazón a dimitir por su negligente gestión en la mayor catástrofe de la Comunitat Valenciana con el trágico balance de 229 víctimas mortales».

También, Morant ha resaltado que «en poco más de dos años del desgobierno de PP y Vox en la Generalitat se han nombrado hasta cuatro Consells distintos, incluyendo la reciente salida del militar retirado Gan Pampols como vicepresidente», ex vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social.

Por ello, la secretaria general ha insistido en que la «única» vía «para solventar esta grave anomalía democrática era y sigue siendo convocar unas elecciones» en la Generalitat, al mismo tiempo que ha asegurado que el PSPV-PSOE es «la única alternativa para salir de la crisis política y devolver la dignidad a las instituciones valencianas tras el periodo más negro de la historia reciente de la Comunitat Valenciana».