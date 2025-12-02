Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen del comité nacional del PSPV celebrado hace escasos días en Alicante. Miriam Gil Albert

El PSOE propone 40 millones en enmiendas para combatir la despoblación y reforzar los servicios en municipios pequeños

Las medidas incluyen inversiones en ayuntamientos, salud, servicios sociales, deporte, prevención de incendios y apoyo técnico a pueblos de menos de 5.000 habitantes

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:35

El Grupo Socialista en la Diputación de Alicante ha presentado un paquete de enmiendas por valor superior a 40 millones de euros al presupuesto provincial de 2026, centradas en apoyar a los municipios pequeños y en riesgo de despoblación. El diputado Ismael Vidal ha defendido que se trata de «una apuesta decidida por los municipios pequeños y en riesgo de despoblación, porque sin servicios no hay vecinos y sin vecinos no hay futuro».

Las propuestas socialistas priorizan la mejora de servicios públicos, la creación de empleo local y la recuperación medioambiental y patrimonial como motores para fijar población joven en el interior de la provincia. Más de 21 millones se destinarían a inversiones en ayuntamientos, centros de salud, servicios sociales, centros multifuncionales, espacios para mayores, piscinas municipales y al Plan +Deporte 2026, dotado con 7 millones para modernizar instalaciones deportivas.

El paquete incluye también un refuerzo técnico para municipios de menos de 5.000 habitantes, con bolsas de auxiliares administrativos, técnicos de emergencias y fondos para redacción de proyectos, con el objetivo de eliminar trabas que dificultan ejecutar obras o acceder a subvenciones.

Entre las medidas específicas contra la despoblación figuran la creación de espacios de coworking «Smart Villages», sistemas de captación de aguas pluviales para riego, áreas de venta ambulante para dinamizar el comercio local y ayudas para movilidad y ganadería extensiva, orientadas todas ellas a generar nuevas oportunidades económicas, detallan fuentes socialistas.

En materia ambiental, las enmiendas elevan a 2,5 millones la inversión en prevención de incendios forestales e incorporan partidas para reparar caminos afectados por los incendios de 2024, así como para recuperar humedales y parajes naturales que favorecen el turismo sostenible. Vidal añade que también se refuerzan las líneas destinadas a «la conservación de la piedra en seco, la arquitectura tradicional y el patrimonio cultural», como vía para crear empleo y atraer visitantes.

Además, el Grupo Socialista defenderá en el pleno una moción para exigir a la Generalitat la renovación inmediata de los contratos que garantizan la presencia de cajeros automáticos en municipios sin oficina bancaria. Reclaman que el servicio no se interrumpa durante la tramitación y que se amplíe como recurso esencial para la vida en los pueblos.

El portavoz socialista, Vicente Arques, resume que «el PSOE sitúa la lucha contra la despoblación como eje central para 2026, reforzando servicios, accesibilidad, empleo público local y recuperación ambiental y patrimonial para asegurar un futuro viable en los municipios del interior».

