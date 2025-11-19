Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Pedro Sánchez abandona este miércoles el Congreso. EP

El PSOE cae pero mantiene 10 puntos de ventaja sobre el PP, según el CIS

Los populares recuperan el 2,6% de los votos respecto al barómetro de octubre y logran distanciarse de Vox

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:52

El PSOE cae 2,2 puntos en un mes hasta el 32,6% de los votos, pero sigue manteniendo una amplia ventaja sobre el PP, según el barómetro de Noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Los de Alberto Núñez Feijóo obtendrían el 22,4% de los apoyos de celebrarse hoy las elecciones generales y se distancian de Vox 3,6 puntos, pese a la continua subida en intención de voto de la formación de Santiago Abascal que se sitúa en el 18,8% de los sufragios frente al 17,7% de octubre.

Mientras las dos principales fuerzas de la derecha aumentan apoyos, toda la izquierda los pierde. A la caída del PSOE se suman las de Sumar y Podemos. La coalición de Yolanda Díaz pasa del 7,7% de octubre al 7,7%. Podemos también se deja en un mes nueve décimas para quedarse en el 4%.

Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise adscrito a la extrema derecha, pierde en tan solo un mes la mitad del respaldo con el que contaba en el anterior barómetro y en unas generales se quedaría en el 0,6% de los votos.

Por bloques la izquierda se mantiene como opción mayoritaria pese a la caída registrada, principalmente por el impulso que le dan los socialistas. Las fuerzas progresistas (PSOE, Sumar y Podemos) obtendrían en su conjunto un 43,7% en intención de voto frente al 41,8% del bloque de la derecha (PP, Vox y Se Acabó la Fiesta).

