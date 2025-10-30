Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Pedro Sánchez, en la comparecencia de esta mañana y en el Falcon con gafas de sol Agencias

Y el presidente Pedro Sánchez se puso las gafas

La comparecencia en el Senado ha propiciado una imagen inusual de Sánchez repasando sus notas

M. S.

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:46

Comenta

Comenzado ya el interrogatorio del primer partido, UPN. que le pregunta en la 'comisión Koldo' del Senado, el presidente del Gobierno ha hecho un gesto inusual: se ha puesto las gafas para repasar las notas que ha preparado estos días junto a su equipo -el gabinete y la Secretaría de Estado de Comunicación-, una imagen que apenas se conoce de él y que no ha menudeado ni en sus intervenciones parlamentarias y ni en sus actos de partido. Vestido con traje azul y una de sus corbatas habituales, de color verde, Pedro Sánchez ha sorprendido al calarse unas lentes de pasta para poder leer alguno de los apuntes que tenía ante sí.

Sí ha sido más frecuente contemplar al jefe del Gobierno con gafas de sol. De hecho, en el álbum de fotos de La Moncloa aún perdura la serie que se le hizo al poco de llegar a ella tras desalojar a Mariano Rajoy en la moción de censura, en la que lucía aquella con unas Ray-Ban en su primer viaje en avión oficial como líder del país. Una estampa que colgó en Twitter y que despertó, entre el apoyo y la chanza, comparaciones con una pareja de John F. Kennedy a bordo del Air Force One.

