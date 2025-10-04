El PPCV exige al Gobierno más efectivos y mejores condiciones para la Policía Nacional y Guardia Civil en la Comunitat El GPP muestra su apoyo a los sindicatos policiales y denuncia «el abandono, falta de compromiso y desprecio institucional que sufren los agentes por parte del Ministerio»

A.H. Sábado, 4 de octubre 2025, 13:26

El PPCV vuelve a cargar contra el Gobierno por la situación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana. La portavoz de Emergencias del GPP en Les Corts, Verónica Marcos, ha denunciado «el abandono, la falta de compromiso y el desprecio institucional que sufren los agentes por parte del Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía. No es de recibo que haya 125 plazas vacantes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana sin cubrir, con plantillas diseñadas hace décadas, lo que provoca graves carencias estructurales, organizativas y formativas».

La diputada popular ha señalado que la propuesta presentada por el GPP ha sido aprobada por Les Corts la semana pasada en el debate de política general y debe ser «atendida por el Ejecutivo». Además, ha sostenido que también se aprobó otra medida para incrementar y actualizar el catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana.

A esto se suma, según denuncian los populares, que todavía hay cientos de guardias civiles pendientes de cobrar el complemento de la dana, muchos de los cuales han tenido que acudir a la justicia porque el Gobierno no se lo reconocía. Asimsimo, muchos de los cuarteles siguen esperando que se lleven a cabo las obras de reparación y reconstrucción necesarias tras las riadas de octubre de 2024, señalan.

La portavoz popular ha afirmado que «los sindicatos policiales han puesto el grito en el cielo en diversas ocasiones, pero desde el Ejecutivo les ignoran y, mientras, los propios agentes y la ciudadanía padecemos la infradotación crónica que se traduce en un deterioro evidente del servicio».

Para Marcos, «el Gobierno, con el ministro Marlaska al frente, está más pendiente de otras cuestiones que nada tienen que ver con sus competencias. El desprecio de los socialistas a la Comunitat Valenciana también se manifiesta en el abandono de los agentes policiales que no solo exigen unas condiciones laborales y retributivas dignas, sino que también necesitan medios adecuados».

Asimismo, ha manifestado que «es hora de dimensionar adecuadamente los recursos humanos a la realidad actual. Las fuerzas de seguridad del Estado no pueden seguir trabajando con plantillas anticuadas, diseñadas hace décadas».

Por último, la diputada popular ha afirmado que «en la Comunitat Valenciana, las fuerzas policiales están atravesando una situación insostenible, no solo por la ausencia de recursos humanos, materiales y formativos adecuados, sino también las decisiones arbitrarias e injustas que está generando, según indican los propios agentes, un escenario de sobrecarga, desmotivación y merma en la calidad del servicio».