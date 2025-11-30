Pérez Llorca ya ejerce de 'barón' del PP en la manifestación de Madrid El recién elegido presidente de la Generalitat acude a la llamada de Feijóo como uno más de los líderes regionales

El presidente electo de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ya es uno más entre los líderes del Partido Popular a nivel nacional. Solo 48 horas después de que Les Corts le invistiera el pasado jueves, el finestrense ha debutado este domingo a nivel nacional en la manifestación que el Partido Popular ha convocado en Madrid contra la corrupción.

De esta manera, Pérez Llorca ha accedido a la tribuna junto al presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, y el resto de líderes autonómicos populares. Ha sido el primer acto como nuevo responsable del Consell, aunque haya acudido en su condición de secretario general del PPCV. No obstante, según anunció el presidente nacional, Pérez Llorca también liderará el partido a nivel orgánico, del que se apartará Mazón.

La dirección nacional no tiene en estos momentos intención de convocar un congreso regional para validar la apuesta por Pérez Llorca. Tampoco dejará el PPCV en manos de una gestora, por lo que la organización quedará a su mando de manera interina hasta que el partido decida convocar ese congreso que le reclama, por ejemplo, el exjefe del Consell Francisco Camps.

En declaraciones a la prensa, Pérez Llorca ha reivindicado la «estabilidad en la Comunitat Valenciana tras la sesión de investidura del pasado jueves» en contraposición a que el «el Gobierno de España no pudo aprobar sus propuestas en el Congreso de los Diputados» el mismo día. Y ha insistido en que «lo que quiere la sociedad es estabilidad, está cansada de tanto lío, follón y fango».

El jefe del Consell ha lamentado que la situación del Gobierno está estrechamente ligada «a los socialistas valencianos» puesto que «Ábalos es el dos del PSPV, y me preocupa ese vínculo de Ábalos y Cerdán con Diana Morant y creo que eso es algo que nos tienen que explicar».

«Solo con estabilidad se puede mejorar la calidad de vida de los vecinos» ha acentuado Pérez Llorca, a la vez que ha manifestado que «el Gobierno de España no lo puede ofrecer y por lo tanto yo creo que sería más correcto convocar elecciones y estoy convencido de que el señor Feijóo será el presidente de España».