El nuevo pacto de investidura de Pérez Llorca más cerca: «Buena sintonía» entre PP y Vox El candidato popular anuncia una primera reunión con los de Abascal para lograr un acuerdo

Juanfran Pérez Llorca, en la Junta de Portavoces de Les Corts, con José María Llanos, de Vox, a la izquierda de la imagen.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:52 Comenta Compartir

El acuerdo de investidura para que el popular Juanfran Pérez Llorca sea el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana está cada vez más cerca. El secretario general de los populares valencianos ha anunciado este viernes por la tarde a través de redes sociales que ya ha mantenido una primera reunión con los representantes de Santiago Abascal. Un encuentro que ha resultado positivo, por la «buena sintonía y voluntad de alcanzar un acuerdo» por las dos partes.

Pérez Llorca ha reafirmado la «responsabilidad» de ambas formaciones por buscar una investidura que dé continuidad la labor del gobierno autonómico «con la reconstrucción» de la provincia de Valencia tras la dana de octubre de 2024. «Una cuestión de máxima prioridad para ambas formaciones».

Hoy he mantenido una reunión con la dirección de Vox buscando un pacto de investidura. Ha habido buena sintonía y voluntad de alcanzar un acuerdo por responsabilidad con la reconstrucción, una cuestión de máxima prioridad para ambas formaciones. Seremos muy transparentes cuando… — Juanfran Pérez Llorca (@JuanFranFines) November 14, 2025

PP y Vox tienen de plazo hasta el próximo miércoles 19 de noviembre para alcanzar un acuerdo de investidura que garantice a Pérez Llorca los votos necesarios para alcanzar la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Es el límite que marca la normativa autonómica, pero también el deseo de los populares de llegar a esa fecha con un pacto cerrado que evite elecciones.

La otra opción es que el Grupo Popular presente a Juanfran Pérez Llorca sin haber cerrado un acuerdo con Vox para darse una semana más de negociación. De ahí que se hayan puesto manos a la obra después de que el presidente popular, Albert Núñez Feijóo, designara el pasado martes al finestrense como el candidato a la investidura.

Los populares quieren pasar página cuanto antes. El calendario que manejan es que el debate de investidura se celebre la última semana de noviembre, una vez que Pérez Llorca haya declarado como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la Generalitat el 29-O. La toma de posesión tendría lugar en diciembre, con el nombramiento de un nuevo Consell.

Aunque Vox había asegurado que priorizaría el programa sobre el nombre, lo cierto es que sus representantes no han movido ficha hasta que el nombre de Pérez Llorca ha estado sobre la mesa. El también portavoz popular en Les Corts ha sido el contacto con Vox en las negociaciones que han tenido en esta legislatura, desde la investidura de Mazón a los presupuestos autonómicos. Ahí estaban con las cuentas de 2026 cuando la dimisión del jefe del Consell les ha obligado a cambiar el paso. De nuevo, Pérez Llorca ha tomado las riendas del diálogo, que espera sea tan exitoso como en anteriores ocasiones.