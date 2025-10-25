Una nueva marcha cortará el centro de Alicante este sábado para pedir la dimisión de Mazón A cuatro días del primer aniversario de la trágica riada con 229 fallecidos, entidades cívicas vuelven a echarse a las calles

Servimedia/TA Sábado, 25 de octubre 2025, 12:00 Comenta Compartir

A cuatro días del primer aniversario de la dana y del funeral de Estado que tendrá lugar el próximo miércoles, las calles del centro de Alicante volverán a ser este sábado el escenario de una manifestación en la que se exigirá de nuevo la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la catástrofe que acabó con la vida de 229 personas.

Convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a las asociaciones de víctimas, la marcha arrancará a las 18 horas en las escaleras del IES Jorge Juan para, desde allí, marchar hacia la Casa de las Brujas, sede de la Presidencia de la Generalitat Valenciana.

De nuevo, el lema vuelve a ser el mismo que en el resto de manifestaciones que cada mes han recorrido la ciudad desde aquel trágico 29 de octubre de 2024: «Mazón dimisión».

Al igual que en las anteriores convocatorias, los organizadores insisten en que, un año después de la tragedia, aún «no hay ni justicia ni reparación» para las víctimas mortales ni para las miles de personas afectadas. Y vuelven a denunciar que el Ejecutivo que encabeza Mazón trata de «imponer una normalidad que no existe».

Por ello, los organizadores solicitan a los ciudadanos que les acompañen este sábado para reclamar la dimisión del presidente valenciano, quien, aseguran, «no ha asumido ninguna responsabilidad». Al mismo tiempo, denunciaron las «mentiras» y el «maltrato» a las víctimas.