Carlos Mazón, durante el minuto de silencio que guardó el Consell este martes por un crimen machista. Miriam Gil Albert

Mazón pide comparecer el día 11 en la comisión de investigación en Les Corts sobre la dana

Este martes estaban citados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Montero, Robles y Grande-Marlaska, pero no acudirán

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:42

El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha solicitado comparecer a petición propia en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, en la sesión del próximo martes 11.

Mazón ha dirigido este miércoles por la tarde, dos días después de anunciar su dimisión, un escrito a la mesa de la comisión de investigación en el que solicita comparecer «para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos» que constituyen el órgano.

En la sesión del próximo martes estaban citados a comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), así como la exministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, según acordó la mesa de la comisión, que preside Vox.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ya descartó en la ruedad de prensa posterior al Consejo de Ministros que tanto Sánchez como los componentes del Gabinete fueran a comparecer en Les Corts porque no tienen obligación de hacerlo al ser representantes estatales.

Bernabé ha coincidido este miércoles en justificar que los miembros del Ejecutivo central rinden cuenta «en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales», al tiempo que ha tachado de «circo» la comisión de investigación de Les Corts por no haber citado todavía a las víctimas. También ha vuelto a instar a Mazón a declarar como testigo ante la jueza que instruye la causa penal de la dana.

