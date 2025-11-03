Mazón comparece a las 9.00 para anunciar su dimisión
El presidente de la Comunidad Valenciana toma la decisión, un año después de la dana, al tiempo que descarta convocar elecciones adelantadas
Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:44
09:02
Por su parte, en el PSOE valenciano han anunciado que van a celebrar una reunión de su Ejecutiva, a partir de las 10.00 horas, para analizar el escenario político que se plantea en la comunidad autónoma tras la comparecencia de Mazón.
08:57
Mazón llega al Palau de la Generalitat valenciana donde está previsto que comparezca en unos minutos. Efe
08:53
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo ayer una conversación con el jefe del Consell para buscarle una salida, y será Mazón el que informe este lunes de los resultados del pacto forjado para intentar encauzar la crisis abierta a raíz de la gestión de la dana.
08:44
A las nueve de la mañana el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá para anunciar su dimisión y anunciar cuál será el futuro para los valencianos a partir de ahora. De momento no pasa por un adelanto electoral, sino por nombrar a otro presidente.
