Carlos Mazón. LP

Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro

La convocatoria se produce tras conversar en varias ocasiones con el líder Feijóo

A. Rallo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:24

El día que todo explotó en el PP valenciano fue de una calma tensa irrespirable. El presidente Carlos Mazón ha anunciado que mañana lunes comparecerá para aclarar su futuro. La cita, por el momento, no tiene hora.

Todos estaban a la espera de una llamada, la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Génova cometió el error de anunciarla, lo que desató la tensión en la mañana del domingo.

Las llamadas, como las querellas, no se anuncian. Se hacen. Finalmente, a última hora, en un grupo del PP, se conoció el siguiente paso. Mazón comparece este lunes.

