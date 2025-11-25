Llega casi medio millar de migrantes a Canarias en 24 horas Pese a esta elevada cifra, las arrivadas al archipiélago han descendido un 63% respecto al año pasado. Crece un 41,7%, por el contrario, en lo que respecta a Baleares

Almudena Santos Martes, 25 de noviembre 2025, 11:58

Los equipos de Salvamento Marítimo en Canarias han rescatado a casi medio millar de migrantes desde este lunes, 24 de noviembre, por la tarde. La mayor parte de las arribadas, un total de 321 personas, se han producido en la isla de El Hierro.

Las operaciones de rescate comenzaban durante la tarde del lunes, cuando los efectivos de Emergencias recibieron un aviso. Alertaban del avistamiento de una patera en la que viajaban 171 migrantes, que fueron trasladados hasta el muelle de La Restinga, en la isla de El Hierro. La segunda embarcación, con 121 personas a bordo, fue localizada poco después y llevada hasta el muelle de Los Cristianos, en la isla de Tenerife.

El último de los rescates se ha producido a primera hora de la mañana de este martes, 25 de noviembre. Una embarcación de 150 extranjeros, entre ellos 27 mujeres y varios presuntos menores, se encontraba navegando en aguas próximas a la isla de El Hierro. Llegaron al muelle, donde se encontraban los equipos de Emergencias, sobre las 8.00 horas.

A pesar del alto número de llegadas registradas en las últimas 24 horas, el archipiélago canario cuenta con un balance positivo en lo que respecta a arribadas de extranjeros si se compara con el año pasado. En lo que va de 2025, se han contabilizado un total de 14.690 migrantes, lo que representa un 63% menos respecto a lo registrado en 2024, cuando la cifra se situaba en 39.713.

Solo el descenso en el desembarco de personas extranjeras en Canarias ha llevado a una reducción de las arribadas totales registradas. Los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior reflejan una reducción en un 41,5% respecto a 2024, un año en el que se registraron cifras récords. Una tendencia que no siguen otros territorios, que han visto cómo ha ido aumentando el número de personas rescatadas.

Baleares es la comunidad que mayor incremento ha contabilizado, en gran medida como consecuencia del desvío de la travesía que solían hacer las personas procedentes de Somalia. Tras las medidas antiinmigración llevadas a cabo en Italia y Grecia, los ciudadanos que huyen de este país del cuerno africano han optado por tomar la ruta que lleva hasta el archipiélago español. Esto se ha traducido en un aumento del 41,7% de llegadas, pasando de las 4.717 personas que se contabilizaron en 2024 a las 6.683 de este 2025.

Ceuta y Melilla también han registrado un tendencia similar. En el caso de la primera, el porcentaje de crecimiento es del 35,9%, ya que el año pasado se contabilizaron 2.281 extranjeros irregulares frente a los 3.101 de este. En la segunda, las cifras son inferiores, a pesar de que el incremento procentual es más llamativo, un 224,4%. La ciudad ha pasado de atender 86 migrantes en 2024 a 279 en los diez meses y medio de lo que va de año.