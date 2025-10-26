Los últimos escalones del presidente

Comenta Compartir

Es obvio que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, vive en el filo desde hace un año, que es el año que va desde el pasado 29 de octubre, cuando la riada se llevó 229 vidas y destrozó buena parte de la provincia de Valencia. En este tiempo ha demostrado una capacidad de resistencia solo comparable a la del propio Pedro Sánchez, con una capacidad asombrosa para sortear todas las circunstancias adversas a las que ha hecho frente.

Pero, por muchos obstáculos que haya podido esquivar, el principal problema de Mazón es que parece que estos no se acaben nunca. Ya tenía bastante con el aniversario del 29-O y la petición de las asociaciones de víctimas para que no participe en el funeral de Estado que se celebrará el próximo jueves en Valencia junto con el Rey, el presidente del Gobierno y hasta Núñez Feijóo. Solo la demanda de que el máximo representante de la Generalitat no esté con las más altas autoridades del Estado ya es un doloroso recuerdo de que la situación continúa al límite. Porque la ausencia es impensable con Mazón en el cargo.

Si había suficiente con la polémica del funeral, decíamos, la Audiencia Provincial de Valencia echa más carga al ordenar la declaración de Maribel Vilaplana, la periodista con la que Mazón comió ese martes de octubre. La jueza de Catarroja que entiende la causa se había negado. La decisión de la instancia superior podría interpretarse como un varapalo a la magistrada. O, según otro punto de vista, ha sido una gran estrategia de Nuria Torralba: interrogará a Vilaplana por orden de la Audiencia, por lo que su instrucción no podrá ser recurrida. Al menos, en este punto.

La declaración de Vilaplana el próximo 3 de noviembre tiene su morbo, sí. Las horas perdidas de Mazón, se repite una y otra vez. Pero no es tan fundamental para una instrucción que encara su recta final. Y hasta es posible que la jueza no llegue a los seis meses de prórroga que ya ha pedido para enviar su petición razonada al TSJ.

Hasta entonces, Mazón tendrá que declarar en la comisión de la dana del Congreso de los Diputados, mientras continúa la de Les Corts Valencianes. Mientras en Valencia, PP y Vox tienen mayoría en la Cámara Baja queda a la expensa del interrogatorio que le hagan los portavoces de los grupos. Y que no serán misericordiosos.

Con todo, al jefe del Consell no se le cambia el rictus. Él continúa su hoja de ruta para ser candidato del PPCV en 2027. Por mucho que se mueva Valencia, Alicante cada vez reclama más poder, auspiciado por el presidente, que sabe que tiene predicamento. Ahí tienen la unión patronal que se fraguará en la figura de César Quintanilla, que presidirá Uepal y CEV.

Fíjense no tanto en la fortaleza del PP en la provincia como en la debilidad de la izquierda en Alicante. Mientras en Valencia salían 50.000 personas a manifestarse este sábado, en la capital provincial había 500, cifras de la Subdelegación del Gobierno en Alicante. Aunque fueran mil. PSPV, Compromís y Podemos no son capaces de mayor movilización en la provincia. O sí. Pero, entonces, ¿por qué no lo han hecho para meterle presión al Mazón?

Una nueva pista de las intenciones del presidente será la remodelación del Consell que se sustentará a principios de noviembre, cuando se vaya Gan Pampols. Todo el partido espera indicaciones. Y, en el aire, el anuncio en Benidorm de que Macarena Montesinos volvería a la Comunitat. ¿Será este el momento?

Por ahora, el líder popular sigue su senda. En las encuestas que se hacen estos días, y que todavía se tienen que publicar, se pregunta por tres candidatos: Francisco Camps, María José Catalá y Carlos Mazón. El presidente de la Generalitat ha hecho un gran recorrido desde el 29-O, pero todavía le queda un último escalón. Que es, precisamente, donde la tierra desaparece bajo los pies.