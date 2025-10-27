Iniciativa pide una confluencia de izquierdas para las municipales de 2027 El partido reclama desde L'Alacantí «acuerdos y una estrategia compartida» para los comicios

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 27 de octubre 2025, 18:45

Queda poco más de año y medio para las elecciones municipales de 2027 y algo comienza a moverse, sobre todo a la izquierda. Las encuestas denotan un aumento del bloque de derechas, sobre todo por la ascendencia de Vox, que puede llevarse todo por delante. Ante este panorama, la tradicional fragmentación de la izquierda puede provocar votos perdidos que eviten sacar concejales, necesarios para que no haya mayoría de derechas.

Quienes primero han visto este movimiento han sido desde Iniciativa, el partido coaligado con Més en Compromís. De esta manera, la asamblea supracomarcal sur de Iniciativa-Compromís reclama «la necesidad de trabajar por una confluencia electoral progresista y unitaria entre todas las formaciones de izquierda de cara a las elecciones de 2027», según rezan en un comunicado.

Por el momento, el bloque de izquierdas aglutina al propio Compromís, Podemos, ERC-País Valencià, Sumar o Esquerra Unida, además de otras formaciones minoritarias. Todo ello sin contar al PSPV, fuerza mayoritaria. Frente a esta amalgama, el bloque de la derecha se divide entre el Partido Popular y Vox, por lo que la dispersión de voto podría perjudicar a la primera.

Por ello, el coportavoz supracomarcal de Iniciativa, Felip Sánchez, se ha marcado el objetivo de abrir «un proceso de diálogo sincero y constructivo entre todas las fuerzas de progreso sociales, políticas y sindicales del sur del país y que quiere canalizar. Un proceso que, desde la pluralidad, busque puntos de encuentro, acuerdos y una estrategia compartida para 2027, priorizando el bienestar común por encima de las siglas».

Advierte: «Mientras la derecha y la extrema derecha consolidan proyectos peligrosos y regresivos para las libertades, la ciudadanía reclama una alternativa unitaria, consecuente y valiente, Iniciativa quiere hacer una propuesta capaz de ofrecer soluciones concretas a los problemas cotidianos: el acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la emergencia laboral y la emergencia climática, la gestión», ha señalado el coportavoz.

Por eso, la asamblea se ha marcado las prioridades de «trabajar con convicción por la confluencia de las izquierdas de cara a las elecciones de 2027, con el objetivo de construir una alternativa amplia, transformadora y con vocación de gobierno en todos los municipios posibles. Impulsar la apertura de un proceso de diálogo y negociación con el conjunto de fuerzas políticas de izquierdas, así como con sindicatos, movimientos sociales, plataformas vecinales y organizaciones que trabajen por ciudades más justas, verdes, feministas y solidarias», ha subrayado Sánchez.