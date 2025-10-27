Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Reabren al tráfico la ronda del castillo de Alicante tras la rotura de una tubería de gas
Asamblea supracomarcal sur de Iniciativa-Compromís. TA

Iniciativa pide una confluencia de izquierdas para las municipales de 2027

El partido reclama desde L'Alacantí «acuerdos y una estrategia compartida» para los comicios

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:45

Comenta

Queda poco más de año y medio para las elecciones municipales de 2027 y algo comienza a moverse, sobre todo a la izquierda. Las encuestas denotan un aumento del bloque de derechas, sobre todo por la ascendencia de Vox, que puede llevarse todo por delante. Ante este panorama, la tradicional fragmentación de la izquierda puede provocar votos perdidos que eviten sacar concejales, necesarios para que no haya mayoría de derechas.

Quienes primero han visto este movimiento han sido desde Iniciativa, el partido coaligado con Més en Compromís. De esta manera, la asamblea supracomarcal sur de Iniciativa-Compromís reclama «la necesidad de trabajar por una confluencia electoral progresista y unitaria entre todas las formaciones de izquierda de cara a las elecciones de 2027», según rezan en un comunicado.

Por el momento, el bloque de izquierdas aglutina al propio Compromís, Podemos, ERC-País Valencià, Sumar o Esquerra Unida, además de otras formaciones minoritarias. Todo ello sin contar al PSPV, fuerza mayoritaria. Frente a esta amalgama, el bloque de la derecha se divide entre el Partido Popular y Vox, por lo que la dispersión de voto podría perjudicar a la primera.

Por ello, el coportavoz supracomarcal de Iniciativa, Felip Sánchez, se ha marcado el objetivo de abrir «un proceso de diálogo sincero y constructivo entre todas las fuerzas de progreso sociales, políticas y sindicales del sur del país y que quiere canalizar. Un proceso que, desde la pluralidad, busque puntos de encuentro, acuerdos y una estrategia compartida para 2027, priorizando el bienestar común por encima de las siglas».

Advierte: «Mientras la derecha y la extrema derecha consolidan proyectos peligrosos y regresivos para las libertades, la ciudadanía reclama una alternativa unitaria, consecuente y valiente, Iniciativa quiere hacer una propuesta capaz de ofrecer soluciones concretas a los problemas cotidianos: el acceso a la vivienda, la precariedad laboral, la emergencia laboral y la emergencia climática, la gestión», ha señalado el coportavoz.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Por eso, la asamblea se ha marcado las prioridades de «trabajar con convicción por la confluencia de las izquierdas de cara a las elecciones de 2027, con el objetivo de construir una alternativa amplia, transformadora y con vocación de gobierno en todos los municipios posibles. Impulsar la apertura de un proceso de diálogo y negociación con el conjunto de fuerzas políticas de izquierdas, así como con sindicatos, movimientos sociales, plataformas vecinales y organizaciones que trabajen por ciudades más justas, verdes, feministas y solidarias», ha subrayado Sánchez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Alicante que viene: de la Plaza del Ayuntamiento al nuevo supereje cultural de San Vicente a la Plaza de Toros
  2. 2 Un municipio de Alicante se cuela entre los más baratos para comprar vivienda en España
  3. 3 Los expertos avisan: el otoño será de fenómenos meteorológicos extremos a partir de ahora en Alicante
  4. 4 Relleu amplía su pasarela de vértigo sobre el barranco del Amadorio
  5. 5 La tierra vuelve a temblar en la Vega Baja con un seísmo de 1,8 grados
  6. 6 El Hércules se ahoga en el diluvio sevillano y prolonga su pesadilla fuera de casa (2-0)
  7. 7 Casi 30 investigados en una nueva trama de asentamientos ilegales en una partida de Mutxamel
  8. 8 Reabren al tráfico la ronda del castillo de Alicante tras la rotura de una tubería de gas
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 26 de octubre en Alicante
  10. 10 El joven alicantino brutalmente agredido junto a una discoteca se recupera poco a poco de sus lesiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Iniciativa pide una confluencia de izquierdas para las municipales de 2027

Iniciativa pide una confluencia de izquierdas para las municipales de 2027