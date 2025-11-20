Feijóo acusa al fiscal general de ser un «peón» del Gobierno contra el PP y Ayuso El líder de los populares exige a Sánchez que dimita y le acusa de «abuso de poder» y de «atacar la independencia judicial» por su defensa acérrima a García Ortiz

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:39 Comenta Compartir

«Todo esto tiene un nombre: abuso de poder y ataque a la independencia judicial». Alberto Núñez Feijóo volvió a exigir este jueves la dimisión de Pedro Sánchez, a quien considera el responsable político del caso que ha terminado con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos y a pagar una multa de 7.200 euros. No sin que antes el jefe del Ejecutivo se disculpe con los españoles por haberlo nombrado y utilizado para sus «intereses partidistas» contra el PP e Isabel Díaz Ayuso. Pero «como esa es la salida digna, no la tomará», se quejó el líder de los populares en una declaración sin preguntas en la sede nacional de Génova, antes de alertar de que el Ejecutivo actual «está convirtiendo España en un lugar donde los ciudadanos deben protegerse de los excesos del poder».

En el primer partido de la oposición celebran la condena a García Ortiz y señalan al presidente del Gobierno por haber desafiado al Alto Tribunal al asegurar en múltiples ocasiones que creía en su inocencia y esperaba su absolución. Hace meses, incluso, llegó a exigir que se le pidiera disculpas al sucesor de Dolores Delgado. «Esta anomalía siempre pesará sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Supremo», escribió Feijóo en redes sociales horas antes de su intervención. El todavía fiscal general deberá también pagar al empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, un total 10.000 euros por daños morales. «Parece que no cometió un delito por su cuenta y deseo, si no que se prestó a ser un peón político en la estrategia del Ejecutivo», señaló el jefe de la oposición, para quien García Ortiz ha escrito «una página negra en la historia de la democracia» pero la tinta para escribirla se la ha proporcionado Pedro Sánchez.

Feijóo reclamó al presidente, como había hecho en su tuit previo, que «pida perdón» a la ciudadanía por desacreditar a los jueces y defender abiertamente la «inocencia» del fiscal general algo que supone «una injerencia inédita del poder ejecutivo en el judicial». También le pidió que actúe con «un mínimo de decencia» y despeje toda sospecha sobre la Fiscalía General del Estado «garantizando que no siga ni la misma persona ni los mismos métodos que han ocasionado este bochorno». «Quien debía proteger a los ciudadanos, vulneró sus derechos», criticó, antes de acusar a García Ortiz de haber participado con «ciega obediencia» en una operación contra los populares y la presidenta madrileña. «Suya es la responsabilidad jurídica, pero la política es del presidente del Gobierno».

En la cúpula del PP creen que el jefe del Ejecutivo «debe seguir el camino» de García Ortiz y que su inhabilitación también «inhabilita al presidente del Gobieno a seguir». Pero tienen claro que, por más que lo deseen, Sánchez no apretara el botón del adelanto electoral porque «sigue necesitando un escudo en la Fiscalía». «Los frentes judiciales que le rodean no tienen fin. La condena la pagará el fiscal, pero la degradación institucional la estamos pagando ya todos los españoles», apuntó Feijóo.

Pedir perdón

Los populares salieron en tromba contra el Gobierno tras el fallo del Supremo señalando de forma directa a Pedro Sánchez, que ha defendido en los último meses en numerosas ocasiones la «inocencia» de García Ortiz. La última vez en una entrevista en El País hace apenas dos semanas. «Creo que la verdad acabará imponiéndose», apuntó el jefe del Ejecutivo. «Tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Por ese orden. No hay más», instó la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz.

El secretario general, Miguel Tellado, recordó en un mensaje en la frase pronunciada por el jefe del Ejecutivo de «¿quién va a pedir perdón al fiscal general?» y dejó claro que tra la sentencia del Supremo es Sánchez el que «debe pedir perdón» a los españoles «por perturbar la normalidad democrática» de España. Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, recordó las palabras del jefe del Ejecutivo en las que decía que «la verdad se impondrá». «Sí, la verdad se ha impuesto: el fiscal general del Estado, condenado e inhabilitado. Quien tiene que perseguir los delitos –aseveró–, los ha cometido».

En la dirección nacional del PP creen que con la sentencia a García Ortiz, que suponen «un antes y un después» ha quedado en evidencia que se trataba de una «operación política» y que el fiscal general del Estado «no bailaba solo». Como tampoco creen que lo hacían ni Santos Cerdán ni José Luis Ábalos. En los últimos días los conservadores han elevado el diapasón contra el PSOE y su líder por la trama corrupta que salpica direcatmente a los que fueran sus hombres de máxima confianza en los últimos años y auguran que «Sánchez va a caer con todos».