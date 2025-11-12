En directo | García Ortiz: «Mi obsesión era proteger a los fiscales no perjudicar a Alberto González Amador»
El fiscal general se niega a contestar a las preguntas de la acusación y solo responderá a las de la fiscalía y las de su abogado
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:23
17:21
«No encontrarán ni una cuestión que pueda ser malinterpretada sobre González Amador porque mi obsesión era defender el trabajo de los fiscales».
17:18
Van a quedar muchísimas preguntas en el aire sobre el borrado de dispositivos y la destrucción de los mensajes en WhatsApp y de Gmail el 16 y el 23 de octubre de 2024. El fiscal general se está limitando a hacer una exposición perfectamente preparada y en la que las preguntas de su letrado, lejos de buscar contradicciones, simplemente dan pie a un nuevo monólogo larguísimo, evidentemente autoexculpatorio.
17:15
El fiscal general defiende que hizo «exactamente» lo mismo que ha hecho con el resto de teléfonos móviles que ha cambiado durante su etapa siendo fiscal general del Estado. «Me deshago de él, restauro valores fábrica y me aseguro que se puedan quedar datos que puedan perjudicar a terceras personas».
17:15
Dice que cambió de móvil y restauró los “valores de fábrica” el 23 de octubre de 2024, justo una semana antes de que la UCO registrara su despacho e hiciera un volcado de su móvil, porque todos los meses anteriores estuvo muy ocupado con viajes oficiales al extranjero y demás. “Borro sistemáticamente cada mes. Son muchos whatsapps”, afirma.
17:14
García Ortiz confirma la versión ofrecida esta mañana por lo que ocurrió durante su último cambio de teléfono. «Lo han descrito los peritos», ha asegurado. «Ese terminal me fue entregado en mayo de 2024 porque en la pantalla tenía una pequeña rotura. Cuando volví de un viaje a Brasil, con ayuda de los técnicos, restauramos los valores de fábrica en ese dispositivo. Ellos son los que ponen en el nuevo todos los certificados de seguridad que son necesarios y el certificado digital que me permite tener la firma digital».
17:12
Respecto a los teléfonos móviles, asegura que «daba el móvil para que se gestionaran de manera segura» porque «mi terminal además de información personal tiene secretos, no secretos, situaciones de imputados.... un universo de cosas» Una información muy relevante y muy copiosa también«.»
17:08
García Ortiz aborda otro tema muy sensible, su mala relación con la fiscal de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, testigo de cargo contra él en este proceso y que llegó a asegurar que acuso directamente al fiscal general de haber filtrado el mail la mañana del 14 de marzo de 2024 y que el imputado le dijo “eso ahora no es importante”. “Nunca reconocí haber filtrado los correos a la fiscal Lastra. ¡En absoluto!”, ha clamado el imputado, que ha dado entender que ella le acusa por animadversión, pues siempre ha tenido hacia él una actitud de “desafección y acritud”.
17:07
El fiscal general de Estado ha defendido la nota de prensa emitida el 14 de marzo. «Hay que hacerla. Es una respuesta institucional de la Fiscalía española a las informaciones que ponen en cuestión el trabajo de los fiscales. Nos interesaba enseñar que había una actuación rigurosa», ha declarado. Además, ha indicado que añadió los mails al comunicado porque «quedaba un poco coja la nota si no hacíamos caso de lo que era de conocimiento y relevancia pública». «No nos podíamos saltar ningún correo, teníamos que ser rigurosos», ha defendido.
17:06
García Ortiz dice que no filtró el email clave sobre el novio de Ayuso: «No lo he hecho llegar»
17:04
Tras la nota, el fiscal general asegura que no hizo nada más. «Dejo la nota en manos de la jefa de comunicación de la fiscalía general del Estado. Yo entiendo que seguirá su curso normal. Eso es lo que yo esperaba».
17:00
García Ortiz entra de lleno en la polémica sobre la nota que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid se negó a publicar la mañana del 14 de marzo. Dice que el objetivo no fue nunca dar datos “lesivos” para nadie. El propósito era borrar la “sombra de duda” que Miguel Ángel Rodríguez y la presidenta estaban lanzando contra la Fiscalía. Querían “poner en valor el trabajo de la Fiscalía” y su “rigor”. Si no se hubiera incorporado una “cronología” colocando cada mail intercambiado en su sitio, hubiera quedado “coja”, alega el imputado. “Se colocaron los correos después de que éstos hubieran sido revelados a la opinión pública”, afirma el fiscal general.
García Ortiz resalta que nada se contó en esa nota de los detalles fiscales que sí estaban en los ocho folios del acuerdo que el abogado de González Amador, Carlos Neira, incluyó para conseguir el acuerdo.
16:54
«Yo no hablé con Miguel Ángel Campos. No cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco y menos en esa noche en la que estamos manejando una situación en la que hay muchas derivas».
16:53
Sobre el tuit que puso Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, García Ortiz ha declarado que lo consideró «una insidia y calumnia sobre los fiscales que están trabajando pero, sobre todo, sobre la Fiscalía española. Es una calumnia directa para quienes podemos ser los superiores de la persona encargada del caso».
16:48
«La noche es dinámica en relación a los medios de comunicación. Después de la noticia de El Mundo, van ocurriendo cosas. En primer lugar, la noticia alimenta a otras. Hay un hecho muy relevante y es que a las 22.10 horas La Sexta, casi para rebatir lo que dice El Mundo, lanza otra información muy detallada. Después ocurre otra intervención del jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid porque está mandando a dos chats, donde hay 50 periodistas, una transcripción del fiscal y una coletilla de »le ofrece y después lo retira« y acaba diciendo »todo sucio«. Esto nos alerta todavía más, sobre todo cuando vemos que se hace público a través de un tuit».
16:43
Tras conocer la primera noticia publicada sobre el caso, el fiscal general asegura que habló con «la fiscal provincial y la fiscal superior». En ese momento, acuerdan «hacer una nota de prensa» porque deciden que deben «reaccionar», al tiempo que comienza «el episodio de demandar los correos para saber qué está pasando para, posteriormente, defender la actuación de los fiscales».
16:42
El interrogatorio de García Ortiz está siendo muy particular, porque es una exposición. El fiscal general del Estado está dirigiendo su propia comparecencia. En realidad, no hay preguntas de su defensa, que lleva el abogado del Estado Iñaki Ocio. Es un monólogo en el que su abogado solo asiente. Su letrado solo interviene para darle pie a exposiciones larguísimas. García Ortiz afirma que movilizó a la Fiscalía para anular el “intento de intoxicación” del jefe de gabinete de Ayuso. “Lanzaron la idea de que hay un señuelo de la Fiscalía para que pique González Amador ante una actuación torticera de la Fiscalía”.
16:39
«Cuando El Mundo publica la noticia, Lastra me manda el link y vemos que es una noticia importante porque es verosímil, está muy trabajada y donde hay elementos llamativos como un entrecomillado en la actuación de un fiscal general, que dice que la fiscalía propone un pacto o una conformidad a la pareja de Ayuso, solo dos horas después de que salga el caso. Una vez examinada, saltan las alarmas. Es el detonante de que algo está empezando a ocurrir», cuenta.
16:34
Sobre la llamada de Lastra, García Ortiz explica que era la primera vez que recibía una de su parte desde que ocupa el cargo de fiscal general. En esta conversación, según narra el acusado, estaba «alterada» y le cuenta que «Miguel Ángel Rodríguez está distribuyendo unos whatsapps en los que aseguran que la fiscalía ha ofrecido un pacto y que este ha sido retirado por órdenes de arriba. Le da credibilidad a que este bulo es importante».
16:34
El hecho de que el fiscal general del Estado se acoja a su derecho a no responder a las acusaciones populares y particular (el abogado de González Amador) va a impedir probablemente ahondar en los motivos por los que borró sus mensajes y datos de su teléfono y de su mail.
16:31
“Se estaba cuestionando muy gravemente la honorabilidad de la Fiscalía española”. García Ortiz, como ha venido sosteniendo en la instrucción, se movilizó ante el supuesto daño a la imagen a la institución que Miguel Ángel Rodríguez y la propia Isabel Díaz Ayuso estaban haciendo. La presidenta y su jefe de Gabinete –alega- dieron la vuelta a los hechos. Y había que contrarrestar esa información.
16:31
«El día 13 de marzo, recuerdo cómo hay unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en las que se repite el cuestionamiento de las fuerzas del Estado, en las que asegura que su pareja está siendo objeto de una persecución. El panorama es que quienes parecen culpables y perseguidores invertimos un poco el foco».
16:28
El fiscal general tilda de “bulo” la información distribuida por Miguel Ángel Rodríguez de que era el Ministerio Público el que había propuesto un pacto. Dice que solo conoció a las 20:50 horas de la noticia sobre el pacto. Eso sí, reconoce que desde el 7 de marzo había pedido una “dación de cuentas” para seguir el asunto visto la relevancia pública de Alberto González Amador.
16:26
Respecto a la posible toma de contacto con Lastra, García Ortiz asegura que no le llega nada. «Lo que sí conozco, a través de la directora de comunicación, es que hay un problema de gestión con la información que manejan en la Fiscalía Superior».
16:24
Respecto a la mañana del 16 de marzo, el fiscal general defiende que se «entera» de los hechos cuando le llegan «los resúmenes de prensa» y es una «acción muy comentada». «No hago nada. No creo que deba hacer nada porque todo lo que deba hacer la Fiscalía ya está hecha».
16:23
García Ortiz asegura que el día 13 es la primera vez que conoce el «bulo» que «está intentado expandir Miguel Ángel Rodríguez».
16:21
Asegura que intervino para saber que había del mail del novio de Ayuso cuando se enteró del tema por la jefa de prensa de la Fiscalía, Mar Hedo. Solo se enteró de la imputación de González Amador en el día 7 de marzo
16:20
El fiscal general del Estado niega que haya hecho llegar el correo del 2 de febrero a personas ajenas a la Fiscalía. «¿Hizo llegar a personas ajenas a la Fiscalía el correo del 2 de febrero de 2024?», le ha preguntado la fiscal. «No», ha respondido García Ortiz.
16:15
Asegura que no es el autor de la filtración del correo y se ratifica en la declaración que hizo ya en la última sesión.
16:14
«En esta causa, durante la tramitación de la misma, se han producido unas circunstancias que creo que el respeto que hay que tener a los perjudicados me han llevado a pensar que hay una actuación desleal no con el acusado, sino con el tribunal», ha comenzado diciendo el fiscal general.
16:11
García Ortiz dice que no va a contestar a ninguna de las preguntas de la acusación.
16:06
Ya hay conexión en directo dentro de la sala. La declaración del fiscal general se retrasará unos minutos, porque la Sala ha decidido practicar la 'prueba documental' antes de escuchar a García Ortiz. El imputado, al menos por el momento, comparece con toga.
15:30
Sin duda, el borrado de sus dispositivos y su intervención para desmentir el bulo de que era la Fiscalía la que había propuesto un acuerdo a González Amador van a centrar buena parte de la intervención de García Ortiz, quien siempre haber negado estar detrás de la filtración del famoso mail, limitando su actuación a la redacción de la nota de prensa de la mañana del14 de marzo, en la que se desmentía el bulo, pero sin revelar ya ningún secreto porque el contenido de ese correo ya se había publicado para entonces.
15:27
Esta misma mañana, el jefe de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas, y su equipo se han ratificado, como peritos, en sus conclusiones de que la filtración del mail partió de la “Fiscalía General del Estado” y que García Ortiz tuvo en todo momento el “dominio” de la situación. Los agentes también han confirmado que el fiscal general sometió a un doble borrado todos sus dispositivos, el primero de ellos el 16 de octubre de 2024, solo horas después de que el Supremo anunciara que le abría una causa por la filtración del mail.
15:24
Álvaro García Ortiz, al que se le ha concedido el ‘privilegio’ de declarar en último lugar, tras el paso por la sala de 40 testigos y peritos, tiene la oportunidad de rebatir las acusaciones del instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, y de la UCO, de que él estuvo detrás de las maniobras para filtrar entre el 13 y el 14 de marzo de 2024 el mail en el que Carlos Neira, el abogado del novio de Isabel Ayuso, Alberto González Amador, reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales.
15:21
Llegó el día. Tras cinco jornadas de juicio en el Supremo, este miércoles a partir de las 16:00 horas la sala escuchará a Álvaro García Ortiz. Será un momento histórico en la judicatura española, ya que nunca antes un fiscal general –y además en ejercicio- ha declarado como imputado en una vista oral.
