Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ione Belarra, en una imagen de archivo. Podemos

Detenido un menor en Alicante por ciberacosar a Ione Belarra con amenazas de muerte

Las intimidaciones se produjeron a través de la cuenta personal en una app de mensajería de la secretaria general de Podemos

R.A.

Alicante

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:02

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un menor por presuntamente ciberacosar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con amenazas de muerte.

La investigación ha llevado a localizar al supuesto autor de las amenazas en Alicante, según confirman a Europa Press fuentes policiales.

La dirigente de Podemos denunció ante la Policía en mayo que estaba siendo acosada a través de su Telegram personal, donde recibió varios mensajes anónimos violentos, con amenazas de muerte como «voy a por ti con un destornillador» o «estoy en tu ventana, voy a tu puerta».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles llega a la Universidad de Alicante en medio de cánticos e insultos en una Facultad dividida
  2. 2 Se acabó el tardeo en el Mercadito de Fogueres al aplicar el mismo horario que racós y barracas
  3. 3 La visita de Vito Quiles a la Universidad de Alicante desata un pulso entre ultras y pancatalanistas
  4. 4 Conmoción en las Hogueras de Alicante por la pérdida de Loli Cuenca, presidenta de Francisco Albert
  5. 5 Ryanair lanza descuentos con motivo de Halloween para viajar desde el aeropuerto de Alicante-Elche a partir de 15 euros
  6. 6 Alicante busca nuevo sitio para los fuegos de Hogueras tras descartar la playa del Cocó
  7. 7 Fallece a los 50 años Lola Cuenca, la trabajadora del Hércules que nunca perdió su sonrisa
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este martes 28 de octubre en Alicante
  9. 9 La denegación de fondos europeos tumba el primer proyecto en Alicante
  10. 10 La baja de Colomina hasta 2026 saca a Vique Gomes de su ostracismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Detenido un menor en Alicante por ciberacosar a Ione Belarra con amenazas de muerte

Detenido un menor en Alicante por ciberacosar a Ione Belarra con amenazas de muerte