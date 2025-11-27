Les Corts deciden este jueves si la Comunitat tiene nuevo presidente El popular Juanfran Pérez Llorca se enfrenta al día más importante de su vida con Vox todavía sin confirmar que le apoyará

Los 99 diputados en Les Corts Valencianes deciden este jueves si la Comunitat cuenta con un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, solo 13 días después de la renuncia de Carlos Mazón. La Cámara autonómica se reunirá a partir de las 11 horas en la primera sesión de investidura del único candidato que se ha presentado: el popular Juan Francisco Pérez Llorca.

El también alcalde de Finestrat, cargo que tendrá que abandonar, acude al día más importante de su vida en la plena convicción de convertirse en el décimo presidente de la Generalitat Valenciana desde el autogobierno de 1982: Joan Lerma, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps, Alberto Fabra, Ximo Puig y Carlos Mazón. Sería el tercer alicantino, los mismos que ha tenido Valencia por dos de Castellón. Para ello, necesita en esta primera sesión la confianza de la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, al menos 50 diputados.

Pérez Llorca necesita el apoyo explícito de Vox, que guarda celoso el sentido de su voto. Todos los cargos, desde el presidente, Santiago Abascal, al portavoz José María Llanos, han dicho por el momento que esperarán a escuchar el discurso del popular para decidir qué harán.

Lo cierto es que el Partido Popular ha hecho movimientos para congraciarse de nuevo con la derecha populista. El último, enviar una carta a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, pidiendo que el Gobierno se aleje del «dogmatismo climático» europeo. Justo una de las reivindicaciones de Vox, junto con la inmigración y las infraestructuras hídricas.

Mazón estará presente, al menos para la votación, pero Feijóo se ausenta Carlos Mazón, que mantiene el escaño en Les Corts, estará presente este jueves en el debate de investidura de su sucesor, Juanfran Pérez Llorca. Así lo ha confirmado este miércoles la portavoz del Consell, Susana Camarero. Sin embargo, no ha aclarado si escuchará el discurso de Pérez Llorca o irá solo a la votación, por la tarde. Quien no acudirá será el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, algo que enmarcan en la normalidad porque tampoco ha acudido a debates de investidura de otros presidentes autonómicos. En Génova consideran que con esa investidura arrancará una «etapa nueva» en la Comunitat Valenciana. Conocen y aprueban el «sentido» del discurso que pronunciará Pérez Llorca, igual que han estado al tanto de las conversaciones que el PPCV ha mantenido con Vox estas semanas.

Tampoco el popular ha dejado las cosas al azar y se ha ocupado, y preocupado, la última semana de cuidar las relaciones con Abascal para ganarse su apoyo. Aunque Vox no ha querido un acuerdo por escrito, las negociaciones se han mantenido con la idea de plasmarse en los próximos presupuestos de la Generalitat. Un dos por uno.

La votación, de acuerdo al reglamento de la Cámara, se realiza por el procedimiento de votación pública por llamamiento. En cuanto se oiga al primer diputado de Vox darle el apoyo a Pérez Llorca, ya se sabrá.

¿Cómo se desarrollará la sesión?

El debate comenzará a las 11 horas de este jueves con la lectura de la propuesta de candidato por parte de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, según el reglamento de la Cámara. Seguidamente, en una intervención sin limitación de tiempo, Pérez Llorca expondrá al pleno el programa político del gobierno del Consell que pretende formar y solicitará la confianza de Les Corts. Después de este discurso, la presidencia del Parlamento autonómico suspenderá la sesión por un tiempo no superior a 24 horas.

Una vez retomada la sesión, intervendrán los síndics de los grupos parlamentarios de mayor a menor representación: José Muñoz (PSPV), Joan Baldoví (Compromís), José Mª Llanos (Vox) y el popular Nando Pastor en último lugar, por un tiempo de 30 minutos cada uno. Pérez Llorca podrá contestar conjunta o separadamente durante un tiempo máximo de media hora.

Posteriormente, tanto los representantes de los grupos como el candidato tendrán derecho a un turno de réplica por un tiempo de diez minutos cada uno. Finalizado el debate, la presidenta de Les Corts anunciará la hora de la votación y suspenderá la sesión hasta entonces.

En primer lugar se procederá a sacar una bola con el número del diputado o diputada por el que haya de comenzar la votación. A continuación, uno de los secretarios nombrará a los parlamentarios, que responderán «sí, no o abstención». El nombramiento se realizará por orden alfabético del apellido, comenzando por la diputada o por el diputado a quien por suerte haya correspondido. Los miembros del Consell que sean diputados y los representantes de la Mesa de Les Corts votarán al final.

Tras la votación, si el candidato obtiene la mayoría absoluta de la cámara (50 votos), resultará elegido presidente de la Generalitat. El PP cuenta con 40 diputados y Vox con 13, necesarios para esa mayoría absoluta, toda vez que se da por descontado que tanto PSPV como Compromís votarán en contra.

Si el candidato no obtiene la mayoría absoluta, se procederá, 48 horas después -es decir, el sábado 29 de noviembre-, a una nueva votación en la que será suficiente para la investidura el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara. No obstante, esto no cambia nada, puesto que la suma de PSPV y Compromís es más que de los 40 escaños que tiene el Partido Popular. En otras palabras, Pérez Llorca necesita el 'sí' de Vox en cualquier caso.

En el caso de que el candidato no alcance la confianza para la investidura en la segunda votación, comenzaría a contarse el plazo de dos meses antes de disolver Les Corts y convocar elecciones. No obstante, en estos 60 días se podría presentar otra vez el mismo candidato u otro y realizarse un nuevo debate de investidura.

Un escenario al que no quieren llegar los populares, que esperan que Vox finalmente dé su brazo a torcer y Juanfran Pérez Llorca sea investido este mismo jueves presidente de la Generalitat Valenciana.