El Consejo Fiscal obvia las peticiones de la Comunitat para abordar la financiación y el extraFLA La consellera de Hacienda, Ruth Merino, afea al Gobierno de España que no se cuente con un fondo transitorio de nivelación

Todo Alicante Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:22 Comenta Compartir

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha obviado las peticiones de la Comunitat Valenciana sobre un nuevo sistema de financiación autonómico, ya que el actual perjudica a la región, y la puesta en marcha del extraFLA (Fondo de Liquidación Autonómica) capaz de dar respuesta a las necesidades tras la dana de octubre de 2024. Al contrario, la reunión de consejeros autonómicos ha centrado su contenido a la presentación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, el conocido 'techo de gasto', que no es otra cosa sino el preámbulo de los Presupuestos Generales del Estado.

Durante su intervención en este órgano de debate, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha vuelto a exigir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asuma su «responsabilidad» y presente una propuesta de reforma de un modelo que acumula 11 años caducado. Mientras tanto, ha planteado de nuevo la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación para reducir las diferencias actuales en financiación por habitante ajustado, un indicador en el que la Comunitat Valenciana es la última de todas las autonomías.

También ha exigido al Gobierno central que aclare qué va a ocurrir con el Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario (extraFLA) que ha permitido hasta ahora financiar el exceso de déficit de las comunidades autónomas. Lo ha hecho después de haber denunciado la «deslealtad institucional» del Gobierno de España por «no ofrecer ni una sola explicación ni alternativa» sobre la continuidad de este mecanismo, imprescindible mientras no se reforma el sistema de financiación.

E Consell no reclama el extraFLA como solución estructural, «pero en la situación actual no se puede eliminar sin garantizar financiación suficiente por otras vías. Lo contrario sería dejar tirados a los cinco millones de habitantes de la Comunitat Valenciana», ha denunciado.

Déficit estructural: un problema de ingresos, no de gasto

La Comunitat Valenciana será una de las pocas autonomías que cumpla con la regla de gasto en 2025. Sin embargo, volverá a incurrir en déficit al no disponer de ingresos suficientes, pero no por gastar más que la media de CC.AA: «Estamos en disposición de cumplir el techo de gasto, pero aún así estamos condenados a incurrir en un déficit que ya es estructural por un sistema de financiación injusto con la Comunitat Valenciana desde hace dos décadas. Es un sinsentido fiscal», ha criticado.

«Es incomprensible que se mantenga un enfoque que penaliza a quien cumple y, por el contrario, autonomías que excederán la regla de gasto terminarán el ejercicio con superávit al recibir más ingresos», ha aclarado.

La titular de Hacienda ha subrayado que el déficit estructural de la Comunitat Valenciana no es consecuencia de un exceso de gasto, sino de un problema crónico de ingresos derivado de un modelo de financiación caducado. «No gastamos por encima de nuestras posibilidades, es el Estado quien transfiere fondos por debajo de nuestras necesidades», ha remarcado.

Según los datos del último ejercicio liquidado, la Comunitat Valenciana recibió en 2022, 3.148 euros por habitante ajustado, frente a los 3.367 de la media estatal y los 4.163 de Cantabria, la autonomía mejor financiada. Esta brecha obliga cada año a asumir un déficit estructural y una deuda cada vez mayor para poder prestar servicios básicos como sanidad, educación o servicios sociales. Actualmente, la Comunitat Valenciana soporta la deuda más elevada en porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) entre las autonomías de régimen común, con más del 40%.