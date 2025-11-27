Baldoví ve a Llorca un «regente provisional» cómplice de Mazón y cree que ha «pasado con nota el examen» de Vox «Las elecciones son la única salida digna a la estafa que ha resultado ser el 'gobierno de los mejores'», sostiene

E.P. Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:53 Comenta Compartir

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha considerado que el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es un «regente provisional» además de «cómplice de un mentiroso», en referencia a Carlos Mazón, al tiempo que ha señalado que el dirigente 'popular' ha «pasado con nota el examen» de Vox para conseguir sus votos. «No podemos alargar esta agonía», ha reclamado.

En su intervención en el debate de investidura de Pérez Llorca que se celebre este jueves en Les Corts, Baldoví ha vuelto a reclamar elecciones apelando a la necesidad de «devolver la voz al pueblo valenciano» y porque, a su juicio, la mayoría de 'populares' y Vox «ya no representa el sentir de la sociedad actual».

«Aquí estamos, entre las elecciones, que sería una salida digna y razonable, o alargar la agonía, y vosotros habéis decidido alargarla», ha espetado al PP, al que ha reprochado que hayan apostado por «poner a un regente provisional» al frente de la Generalitat porque tienen «pánico a las urnas». «Entre que decidan los valencianos y que se decida en un despacho de Madrid, habéis elegido lo de siempre», ha lamentado.

Además, ha hecho hincapié en que Pérez Llorca acude a una investidura sin un «acuerdo firmado» con Vox, pero ha asegurado que en Compromís no son «ingenuos»: «Eso no significa que no haya, claro que lo hay, solo que esta vez no lo queréis hacer público».

Baldoví, que ha subido al atril ataviado con corbata, ha explicado que se la ha puesto por una promesa que le hizo a familiares de víctimas de la dana tras el funeral de Estado: «Les hice una promesa, que volvería a ponérmela el día que tirásemos a Mazón».

Acusa al PP de haber «aplaudido y encubierto» a Mazón

Durante su intervención, el síndic de Compromís ha sostenido que Mazón «no se ha ido por un ataque de dignidad», sino porque «le han tirado las familias de las víctimas --de la dana-- con su lucha constante mes a mes». Todo ello, ha resaltado, pese a los «insultos», el «menosprecio», las «mentiras» y la «crueldad» del PP, que ha llegado a calificarlas de «víctimas VIP». «¿En serio, una persona que ha perdido a su hija es una víctima VIP?», ha preguntado.

El parlamentario ha reprochado a los 'populares' que hayan «aplaudido, protegido y encubierto las mentiras» de Carlos Mazón y ha incidido en que precisamente Pérez Llorca ha sido «el primero en hacer todo eso». También ha cargado contra Vox, «el grupo más 'mazonista' de estas Corts» y ha preguntado tras haber escuchado el discurso del candidato del PP: ¿«Alguien conoce a Mazón? Es como si no existiera, no le han mencionado ni una sola vez».

En esta línea, Baldoví ha asegurado que Pérez Llorca «no es la solución» a Carlos Mazón, sino «un cómplice» de la «mentira, negligencia y frivolidad» que los valencianos han sufrido durante este año por parte del «gobierno de los mejores». «Ha dado apoyo a todas sus mentiras, a las 11, 12 o 20 versiones», le ha reprochado, al tiempo que le ha preguntado si va a mantener en sus puestos a los actuales consellers.

Asimismo, ha hecho hincapié en que el «mayor insulto a las víctimas» de la dana va a ser que Carlos Mazón «continúe de diputado» en Les Corts, a su juicio con el único objetivo de no ir a declarar ante la jueza de Catarroja, y ha replicado a Pérez Llorca que, si su petición de perdón a los familiares, debe «comenzar exigiendo el acta» de diputado al jefe del Consell en funciones. «Si no, todo esto es un paripé», ha advertido.

Dicho esto, Baldoví ha reclamado una «salida democrática» frente a un «reparto de sillas en los despachos de Madrid» y ante la necesidad de «superar la etapa negra» de Carlos Mazón. «No necesitamos un recambio, sino un cambio auténtico», ha exclamado, al tiempo que ha mostrado un sobre electoral para exigir que se «devuelva la voz al pueblo» para que «cada valenciano pueda expresar quién quiere que sea su presidente» y que no sean los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, «los que decidan».

De hecho, ha preguntado a Vox por qué tienen ahora «miedo a las urnas» y ha deslizado que probablemente porque son «conscientes de que la mayoría de los valencianos ya no votaría igual que en 2023». Y ha advertido tanto a los de Abascal como a los 'populares' de que han «fallado» a sus propios votantes. «No os votaron para que el día de la catástrofe os pillara en el reservado de un restaurante, en unos premios de la patronal o yendo a su casa», ha expresado.