¿Tiene utilidad el 9 de Octubre?

Esta pregunta tiene un sentido: el de provocar en primer lugar y, en segundo, reflexionar un poco sobre la idea del día festivo, el 9 de Octubre. Tengo claro que solo aquellos que se paran a analizar y que creen que hay vida inteligente más allá de sus ideas comprenderán que es una crítica constructiva. Aquellos que están instalados en el dogma les van a sentar al cuerno quemado, hablando vulgarmente. Voy a desarrollar en unos cuantos párrafos lo que pienso de este día importante, teniendo en cuenta de dónde venimos y dónde se pretende ir.

La historia de esta ciudad y de esta provincia está formada por conquistas de varias culturas que van dejando su poso en nuestra cultural actual. En Alicante, los griegos llamaron al enclave Akra Leuka; los romanos Lucentum; los musulmanes Al-Akant, hasta la toma de la ciudad por el infante Alfonso de Castilla el 4 de diciembre de 1428, día de Santa Bárbara, fecha importante en la ciudad. Aunque hay mucha discrepancia sobre el momento que el Infante Alfonso toma la ciudad, lo único que está claro es la toma del entonces enclave musulmán que pasa a ser cristiano con la conquista y así ha sido hasta la fecha actual.

Alfonso X era un jurista importante amante de la cultura, las artes, la ciencia y el derecho, de ahí su apodo 'El Sabio'. Pudo promover una obra jurídica importante como, por ejemplo, 'Las Siete Partidas', 'El Espéculo', 'El Setenario' y el Fuero Real.

Diez años antes, el 9 de octubre, Jaime I toma la ciudad de Valencia (llamada Balansiya) que pertenecía a la taifa del mismo nombre. Mientras Jaime I tenía una misión más expansiva base de la Corona de Aragón, Alfonso de Castilla, luego Alfonso X el Sabio, tenía la misión de buscar salida al mar de Castilla. Cartagena fue su primer poblado costero. Jaime I fue un conquistador, se dedicó a expandir su territorio incluso más allá del mar y consolidarlo, practicó la diplomacia y llegó a acuerdos y tratados con Castilla y Monteagudo. Promovió la redacción de los fueros y la costumbre de Cataluña, bases legales para unificar y regular los territorios.

Un dato importante: Jaime I y Alfonso X El Sabio eran yerno y suegro. Alfonso estaba casado con la hija de Jaime I, Violante. Por lo tanto, el respeto y los acuerdos y tratados acordados con Castilla tenían, digamos, un plus. Como deducimos, tenían cada uno de ellos una personalidad definida y diferenciada. Podemos deducir cómo actuó cada uno de ellos en sus conquistas, sobre todo en las dos que más nos influyen, Valencia y Alicante.

Jaime I tomó Valencia, creó el reino (la ciudad) autónomo de la Corona de Aragón pero dentro de la Corona, creo Los Fueros para darle entidad al nuevo reino, repobló con catalanes. Los musulmanes que vivían fueron expulsados gradualmente o, si se quedaban manteniendo su fe, debían aceptar unas condiciones diferentes al resto de la población. Alfonso de Castilla tomó Alicante porque buscaba esa nueva salida al mar, él miraba al sur, la idea era conquistar el sur del Mediterráneo.

Alfonso X el Sabio mantuvo la conquista pero no ejerció su influencia en la ciudad de Alicante hasta 1252, no expulsó a los musulmanes, repobló la ciudad con castellanos, los musulmanes siguieron viviendo de la artesanía, que la principal fuente de ingresos de sus habitantes en ese momento. Es verdad que los repobladores pertenecían al reino de Castilla y, según historiadores y especialistas, los recién llegados tenían cierta preferencia sobre los autóctonos, pero ningún nativo fue expulsado. Dotó a la ciudad de los Fueros que concedió a Cartagena, poblado costero, lo que hacía que la ciudad cogiera relevancia. Vemos dos personalidades con puntos en común pero con actitudes muy diferentes.

Todos estos antecedentes tienen que ver con la idea primigenia de este artículo. Valencia se rigió por un rey activo, conquistador, con una idea concreta y una misión que cumplir sin concesiones a la introspección, es verdad que era una Corona con territorios en ultramar y eso imprime el carácter para mantener el territorio y los conquistados. Alfonso X El Sabio era más reflexivo, todos su territorios conquistados o gran parte de ellos les dio dolor de cabeza, como he dicho era un jurista importante que buscaba con trabajo jurídico dar respuesta e igualdad a todos los territorios bajo su reinado.

Lo que vengo a decir que los caracteres, la idea de construir Comunitat solo podrá ser posible si se respeta la particularidad de Alicante, una provincia con un alma pero con dos culturas complementarias. Cuestionar o intentar anular cualquiera de las dos es mutilar la provincia. Aquí subrayo que nuestro carácter es la suma de ambas visiones de estos dos reyes; que la provincia no tendría esa personalidad si no hubiesen existido estos dos reyes y sus lazos familiares. Pero Jaime I influyó en Valencia y seguramente en su yerno. Alfonso X El Sabio dejó su marca en la ciudad y quien nos unió fue Jaime II en 1308 donde Alicante pasa a formar parte del Reino de Valencia.

Alicante merece que se le reconozca su condición plural sin imposiciones. Merece ser respetada porque suma y no resta, por su talante abierto y por su geografía. Celebrar el 9 de Octubre está bien, somos Comunitat, pero respetar la idiosincrasia de la provincia es importante. Leer el 'Tirant Lo Blan'c está bien. Hacer un concierto con Banda Sinfónica municipal es un placer (tenemos un BSM espectacular), mostrar el folclore alicantino con la dansà está bien. Todo ese despliegue para la conmemoración está bien, pero creo que la Generalitat Valenciana tiene mucho trabajo por hacer para «fer Comunitat». Alicante debe tener un protagonismo importante en esta autonomía que, a su vez, se debe reflejar a nivel nacional. Algunos sentimos que estamos para la suma de datos, pero no para la suma de voluntades y es ahí donde está el trabajo. Creo que necesitamos sentirnos bien en la piel de la autonomía y para eso hay respetar, no imponer y trabajar para la provincia desde la suma, no con restas.

P.D: Permitan un inciso, me hace mucha gracia cuando escucho a políticos de Compromís llenarse la boca con Jaime I, ya sabemos de su talante, y luego decir que son republicanos.