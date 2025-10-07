Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Rodríguez, en una imagen institucional A.B.

El alcalde de Benijófar sustituirá como diputado provincial del PP al primer edil de Formentera del Segura

El pleno fijado para este miércoles en la Diputación prevé la toma de posesión en el orden del día

T.A.

Martes, 7 de octubre 2025, 11:39

Comenta

El alcalde de Benijófar, Luis Rodríguez (PP), sustituirá como diputado provincial 'popular' al primer edil de Formentera del Segura, Francisco Cano, quien renunció a su escaño en la Diputación de Alicante hace unas semanas.

Así se desprende del orden del día del pleno ordinario de octubre de esta institución, cuya celebración está fijada para este miércoles a las 10.00 horas en el Palacio Provincial, y en el que se incluye la toma de posesión de Rodríguez como nuevo diputado provincial del PP.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

De esta forma, está previsto que el puesto que dejó libre Cano en la corporación provincial, donde fue responsable de las áreas de Emergencias y Reto Demográfico, lo ocupe a partir de ahora el alcalde de Benijófar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Laboratorio de Climatología de la UA avisa de la llegada de una vaguada que podría transformarse en una dana en Alicante
  2. 2 La nueva avenida de Niza de la Playa de San Juan: más verde, más ancha y más deportiva
  3. 3 El Constitucional confirma la absolución del yerno de la viuda de la CAM por el crimen de 2016 en Alicante
  4. 4 Así será la tirolina de 1,5 kilómetros que unirá estos dos municipios alicantinos
  5. 5 Torrecilla salva otro match ball y se sentará el viernes en el Rico Pérez
  6. 6 El mejor tartar de atún de Alicante está en un puesto del mercado de Benalúa
  7. 7 Un colegio y hasta el 40% de las viviendas están en riesgo de inundación en las partidas de Alicante
  8. 8 Vito Quiles anuncia una conferencia en la Universidad de Alicante dentro de su tour nacional
  9. 9 La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias «intensas y tormentas» en Alicante a partir del jueves
  10. 10 Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El alcalde de Benijófar sustituirá como diputado provincial del PP al primer edil de Formentera del Segura

El alcalde de Benijófar sustituirá como diputado provincial del PP al primer edil de Formentera del Segura