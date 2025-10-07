El alcalde de Benijófar sustituirá como diputado provincial del PP al primer edil de Formentera del Segura El pleno fijado para este miércoles en la Diputación prevé la toma de posesión en el orden del día

T.A. Martes, 7 de octubre 2025, 11:39

El alcalde de Benijófar, Luis Rodríguez (PP), sustituirá como diputado provincial 'popular' al primer edil de Formentera del Segura, Francisco Cano, quien renunció a su escaño en la Diputación de Alicante hace unas semanas.

Así se desprende del orden del día del pleno ordinario de octubre de esta institución, cuya celebración está fijada para este miércoles a las 10.00 horas en el Palacio Provincial, y en el que se incluye la toma de posesión de Rodríguez como nuevo diputado provincial del PP.

De esta forma, está previsto que el puesto que dejó libre Cano en la corporación provincial, donde fue responsable de las áreas de Emergencias y Reto Demográfico, lo ocupe a partir de ahora el alcalde de Benijófar.