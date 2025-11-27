Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno El juez, entre duros reproches de Anticorrupción al exministro, les manda a Soto del Real ante el «extremo» riesgo de fuga por las elevadas penas a las que se enfrentan en el primer juicio

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo Madrid Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:14 Comenta Compartir

A Soto del Real. El mayor de los miedos de José Luis Ábalos desde que en febrero de 2024 estalló el 'caso Koldo' se hizo realidad este jueves a mediodía. El juez Leopoldo Puente, esta vez sí, decretó el ingreso incondicional del exministro y de su exasesor, Koldo García, después de que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón -por primera vez en este procedimiento y entre duros reproches al diputado- pidiera al alto tribunal el encarcelamiento preventivo de ambos.

Cárcel sin posibilidad de eludirla con fianza, porque -según explica en su auto el juez- las circunstancias procesales de ambos ha cambiado radicalmente, ya que el riesgo de fuga del diputado y su ex mano derecha se ha incrementado de manera significativa hasta el punto de convertirse en «extremo», después de que el Ministerio Público haya solicitado la semana contra ellos unas condenas de 24 y 19 años, respectivamente, en la primera de las piezas del 'caso Koldo' que va a llegar a juicio, los supuestos amaños en las adjudicaciones de la compra de la mascarillas.

En su auto de prisión el instructor insiste en que, de acuerdo con lo expresado por la Fiscalía y la acusación popular, además de existir «indicios más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos», el posible riesgo de que dichos acusados «pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta, en este momento, extremo» por lo que entiende que no puede conjurarse con el simple mantenimiento de las medidas cautelares que pesaban hasta ahora sobre ambos (comparecencias periódicas en el Juzgado y retirada del pasaporte). En esa línea, destaca que son «numerosos los indicios racionales de criminalidad frente a ambos», formalizados ya en una resolución judicial de imputación.

En el auto referido a José Luis Ábalos, el juez acuerda que, por la letrada de la Administración de Justicia, se ponga en conocimiento de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el encarcelamiento del aforado.

Bronca al exministro

Durante las vistas, Alejandro Luzón defendió que el encarcelamiento preventivo de ambos no sería una medida muy penosa, porque ese tiempo en prisión provisional –vaticinó- no será muy largo porque se espera que este primer juicio de esta ya macrocausa 'Ábalos-Cerdán-Koldo' pueda celebrarse en tres o cuatro meses.

El jefe de Anticorrupción se mostró especialmente contundente ante las críticas de Ábalos de que con su encarcelamiento se estaba vulnerando el derecho a la representación política. Luzón le recordó que fue precisamente la faceta de político, en concreto su pertenencia a un Gobierno, lo que le permitió cometer los delitos que se le atribuyen, para luego incidir en que «ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal». «Ningún poder del Estado puede esgrimirlo para eludir la responsabilidad penal y, por eso, la Justicia se representa con una venda en los ojos», remachó.

Según fuentes presentes en la denominada 'vistillas del artículo 505' para la revisión de las medidas cautelares, la posición de Anticorrupción fue casi idéntica a la de las acusaciones populares, que están unificadas en la representación legal del PP, y que igualmente pidieron la prisión incondicional para el extitular de Transportes y su exayudante a fin de conjurar el riesgo de que se fuguen antes de sentarse en el banquillo.

Éstas consideraron –al igual que la Fiscalía- que el riesgo de fuga del investigado se ha agravado tras los escritos provisionales de acusación en el citado procedimiento de los contratos de material sanitario, que fueron adjudicados por Transportes a una empresa vinculada a Aldama, Soluciones de Gestión, en plena pandemia por 53 millones de euros.

Mochilas

José Luis Ábalos llegó esta mañana poco después de las 9 horas al Supremo para comparecer en la vista convocada por el juez instructor para revisar sus medidas cautelares.

Ábalos entró a la sede del alto tribunal con una pequeña mochila al hombro. Las únicas pertenencias con las que llegará hoy mismo al módulo de ingresos probablemente de Soto del Real, en la Sierra del Guadarrama madrileña.

Por su parte, Koldo García, también con un macuto con efectos para la primera noche en Soto, llegó a las 12:25 horas, solo cinco minutos antes de su cita en el Supremo. Lo hizo con el tiempo justo, una vez que su abogada asistió a la declaración del empresario Víctor de Aldama, que tuvo lugar a menos de 200 metros en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Ábalos, exministro entre 2018 y 2021, y Koldo, exconsejero de Renfe y Puertos del Estado, están procesados por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también pide que se les condene a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros.

Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para ambos. Les atribuye los mismos delitos que señala la Fiscalía y añade otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.