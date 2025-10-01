Homenaje a Michael Jackson en Casino CIRSA Valencia

EXTRA Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:29 Compartir

Si alguna vez soñaste ver al Rey del Pop en vivo, sentir su ritmo, corear sus letras y vibrar con su legado el próximo 25 de octubre, Casino CIRSA Valencia te transporta a esa experiencia. En esta noche mágica con cena, baile y emoción, rinden tributo al icono que marcó generaciones.

A cargo de Gus Jackson, reconocido internacionalmente por recrear fielmente la figura del Rey del Pop, disfrutarás de un espectáculo inspirado en Michael Jackson con coreografías precisas, vestuario icónico y pasión desbordada, un show en el que cada movimiento y cada gesto evocan su esencia.

Previamente, los asistentes disfrutarán de una cena, pensada para preparar los sentidos y con el servicio impecable que caracteriza a CIRSA Valencia, referente el ocio y espectáculos en nuestra ciudad.

Temas clásicos de Michael Jackson interpretados con respeto y energía y momentos para corear, para emocionarse, para dejarse llevar. Consigue tus entradas aquí.