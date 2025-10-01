Una escapada de fin de semana ideal a un paso de Alicante: relájate en el Denia Marriott La Sella

Suplementos Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:19 Compartir

¿Necesitas desconectar sin irte lejos? A menos de una hora de Alicante, el Denia Marriott La Sella Golf Resort & Spa te ofrece el plan perfecto para una escapada de fin de semana que combina descanso y bienestar.

Ubicado entre Denia y Jávea, junto al Parque Natural del Montgó, este resort de 5 estrellas es el lugar ideal para recargar energías sin complicaciones. Ya sea en pareja, con amigos o en solitario, aquí encontrarás todo lo que necesitas para desconectar del ritmo diario.

Denia Marriott La Sella

Spa, tranquilidad y entorno natural

Una de las joyas del resort es La Sella Spa, un espacio diseñado para el relax absoluto, donde podrás disfrutar de su circuito de aguas, jacuzzi, sauna, baño turco y una completa carta de tratamientos y masajes, todo rodeado de un entorno natural privilegiado que invita a la calma. Incluido en el circuito, La Sella Spa ofrece un ciclo completo de hidroterapia con un nuevo espacio frío, compuesto por pileta de agua fría (10 °C) , sala fría (10 °C) y fuente de hielo. Al combinar la zona fría con las zonas de calor, podrás experimentar una serie de beneficios para la salud, tales como el refuerzo del sistema inmunológico, la reducción de la inflamación, la aceleración de la recuperación muscular, la estimulación de la circulación, la mejora de la claridad mental y la concentración, la disminución del estrés, el fomento de la salud respiratoria y la eliminación de toxinas.

Ampliar Denia Marriott La Sella

Una experiencia para todos los sentidos

El hotel ofrece habitaciones amplias y confortables, zonas ajardinadas y una piscina exterior. Todo pensado para que tu estancia sea una experiencia redonda, sin necesidad de salir del complejo.

En cuanto a la oferta culinaria, cuenta con varios restaurantes que te sorprenderán. Disfruta de la exquisita cocina mediterránea en el restaurante Montgó, elaborada con productos locales y regionales. Para los amantes de la gastronomía oriental, Segaria Thai Fusion Restaurant ofrece una propuesta de fusión tailandesa con toques modernos. Si prefieres un sabor más autóctono, Hoyo 19, ubicado junto al campo de golf, está especializado en arroces de la región, ofreciendo una auténtica experiencia culinaria de la zona. Y para una experiencia más relajada junto a la piscina, La Nao Lounge te invita a disfrutar de cócteles, tapas y platos ligeros en un ambiente informal y sofisticado.

Ampliar Denia Marriott La Sella

Regala o regálate un fin de semana diferente

Ya sea que estés buscando el plan ideal para sorprender a alguien especial o simplemente desees darte un merecido respiro, esta escapada es la excusa perfecta para desconectar y disfrutar de lo mejor del bienestar, la naturaleza y la gastronomía. No esperes más para vivir esta experiencia única; puedes reservar tu estancia directamente a través de este enlace.