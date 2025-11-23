Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La artista italiana Ornella Vanoni EFE

'Non esisto, non esisto'

Ornella Vanoni murió el viernes a los 91 años

Rosa Belmonte

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Queda Mina. Queda Patty Pravo. Queda 'L'appuntamento'. Queda 'Senza fine'. Pero ya no está Ornella Vanoni. Murió el viernes a los 91 años. Como ha seguido cantando, una amiga y yo siempre teníamos la idea ir a verla. Nos daba igual si iba a ser como Juanita Reina en 'Azabache'. El año pasado cantó en las Termas de Caracalla. Y salía en la tele en 'Che tempo che fa', con una sección fija donde decía lo que quería. El ministro de Cultura italiano la ha calificado como una de las artistas italianas más originales y refinadas. Qué voz tan personal. Qué señora de 50 cuando los tenía. Sus canciones son tan nuestras como de los italianos. Me he equivocado tantas veces que ahora ya lo sé. Estoy casi segura de que me estoy equivocando contigo. Aceptar esta cita extraña fue una locura. Pero el deseo de volver a verte es más fuerte que llorar. Cariño, date prisa, no puedo resistirme. Si no llegas, yo no existo. Non esisto, non esisto. No existe.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante tendrá su propio Roig Arena: dos grandes estrellas internacionales inaugurarán en 2026 el nuevo recinto musical de IFA
  2. 2 El pueblo más frío de Alicante durante el frente polar: -3 grados de máximas y -5 de mínimas
  3. 3 Alicante prepara un gran corte de tráfico este domingo por una carrera solidaria: estas son todas las calles afectadas
  4. 4 Rocódromo, tirolina, escenario y hasta nueve toboganes: así será el nuevo parque del Pau 2
  5. 5 Montaña rusa térmica en Alicante con la llegada de otra masa de aire «muy frío» la próxima semana
  6. 6 El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se rinde ante el Elche CF en los Premios Alicantinos 2025
  7. 7 La muñeca de la Princesa Leonor hecha en Alicante arrasa y agota existencias mucho antes de su lanzamiento
  8. 8 Cortes de luz en pleno centro de Alicante: una docena de calles se quedarán sin electricidad este domingo
  9. 9 Los dos pueblos de Alicante que lideran la subida del precio de la vivienda en España
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 22 de noviembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante 'Non esisto, non esisto'

&#039;Non esisto, non esisto&#039;