La Universidad de Nebrija regresa al Dakar 2026 con Pedro Peñate

Peñate será el encargado de competir, aportará su amplia experiencia en el rally raid y su condición de único español que ha participado en todas las categorías de la prueba

La Universidad Nebrija consolida su posición pionera y regresa a la competición más dura del mundo: el Rally Dakar 2026. En un proyecto sin precedentes en el ámbito universitario, Nebrija se reafirma como la única institución que integra la formación off-road y la experiencia real de la carrera en sus programas académicos.

El proyecto «Nebrija to Dakar» ofrece a sus estudiantes la oportunidad única de aplicar conocimientos técnicos y desarrollar competencias profesionales directamente en un entorno de competición internacional de máximo nivel.

Los alumnos de Nebrija no serán meros espectadores: participarán activamente en la puesta a punto, la monitorización en pista y el análisis de la dinámica del coche.

Esta inmersión práctica, que se complementa con sesiones de formación intensivas, potencia su capacidad de adaptación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas bajo presión, preparándolos para afrontar los retos del futuro en la industria del automóvil.

«El objetivo es potenciar su capacidad de adaptación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas en condiciones adversas. Los mejores perfiles tendrán la oportunidad de vivir y poner en práctica de primera mano estos conocimientos en la edición de 2026 en Arabia Saudí», asegura el profesor Sergio Corbera, director del área del Automóvil y Mecánica de la Politécnica Nebrija.

Para esta edición, la Universidad suma la experiencia de Pedro Peñate, un referente del rally raid en España y el único piloto nacional que ha competido en todas las categorías del Dakar.

Distinguido como Legend del Dakar por sus más de diez ediciones, Peñate actuará como mentor, guiando de cerca a los alumnos y aportando su amplio conocimiento. Peñate subraya el valor de esta unión: «Poder estar cerca de los alumnos, guiarlos, aportarles mi experiencia y contribuir en su desarrollo me llena profundamente. Y compartir esta apuesta por una movilidad más sostenible me reafirma en que vamos por el camino correcto».

El vehículo que pilotará Peñate es un prototipo T1 de tracción trasera (RWD), desarrollado con Century Racing. Se trata de un buggy extremadamente ligero (1.580 kg en seco) que monta un motor Chevrolet LS7 V8, destacando por ser el coche de su categoría que menos energía demanda para desplazarse, alineándose con los valores de sostenibilidad de la Universidad.