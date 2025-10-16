El secreto detrás de los 400 tonos únicos de Lamborghini

J. Bacorelle Jueves, 16 de octubre 2025, 10:01 Comenta Compartir

La paleta de colores de Lamborghini no solo ofrece variedad, sino que está tejida con historias, celebraciones y técnicas artesanales exclusivas. Estos tonos buscan conmemorar eventos o rendir tributo a momentos específicos de la marca, trascendiendo la mera estética.

Al fin y al cabo, la personalización y la exclusividad también se logran mediante la posibilidad que se le brinda al cliente de elegir el color que más encaja con sus gustos o su personalidad.

Automobili Lamborghini ha consolidado la posibilidad de transformar cada vehículo en una obra de arte única mediante su programa de personalización Ad Personam, lanzado en 2011.

Este proyecto ha alcanzado un éxito rotundo, con más del 94% de todos los Lamborghini producidos incluyendo al menos una característica de este servicio, demostrando que para sus clientes, la exclusividad es tan esencial como el rendimiento.

Dentro del programa Ad Personam, el color se mantiene como el elemento más solicitado y simbólico, permitiendo a Lamborghini ofrecer un catálogo de más de 400 tonos únicos. Cada una de estas tonalidades no es una simple elección estética, sino una pieza de la historia de la marca, cargada de anécdotas, mitología, celebraciones y homenajes que enriquecen profundamente el vínculo entre el cliente y su vehículo.

Entre algunos ejemplos, el tono Verde Scandal es un color cuya leyenda se remonta a finales de los años sesenta, cuando una clienta, al solicitar un tono de verde que no existía en la gama, ofreció el vestido que llevaba puesto como muestra. El color creado para la pintura fue el match exacto de la tela.

El Viola 30th se creó en 1993 para celebrar el 30 aniversario de Lamborghini y fue presentado en el icónico modelo Diablo. Por su parte, el Giallo Maggio fue introducido en 2013 en el Aventador 50 Anniversario, honrando tanto el mes de fundación de la compañía (mayo de 1963) como el color amarillo, uno de los más distintivos de la marca. Este tono destaca por su brillo intenso, logrado mediante una capa de partículas transparentes altamente reflectantes.

La conexión con el origen de la marca también se traduce en tonos como Giallo Quercus, inspirado en el roble dorado del escudo de la ciudad de Sant'Agata Bolognese, símbolo de la profunda raíz de la compañía en el territorio.

La innovación no se detiene en la mezcla de pigmentos, sino que llega a los acabados artesanales. El Diamond Coating no es un color tradicional, sino una capa transparente especial aplicada durante la pintura que incorpora polvo de diamante real en el acabado final. Este proceso genera un brillo sutil y extraordinario que amplifica la profundidad del color subyacente de una manera que ningún pigmento metálico o de mica puede replicar, logrando un acabado sumamente lustroso y cristalino.

Ampliar Algunos de los colores exclusivos del Lambirghini Revuelto F. P.

De manera similar, el Crystal Effect utiliza una sofisticada técnica de múltiples capas aplicadas a mano para crear un efecto visual dinámico y cambiante que resalta las líneas del coche.

Para Lamborghini, el color es más que una elección estética; es un fragmento de historia, una alusión al mito o un acto de pura innovación, transformando cada pintura en una narrativa que define la perdurable atracción de las creaciones de Sant'Agata Bolognese.