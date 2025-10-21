Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sorpresa en las obras del castillo de Santa Bárbara: encuentran armas históricas y un aljibe del siglo XVI
Wally López (DJ), Jaspeante (tecnología) y Cenando con Pablo (gastronomía), coprotagonistas de la serie junto a Lara Álvarez F. P.

Opel Estrena 'German SUV & Friends', una miniserie digital con Lara Álvarez y sus nuevos SUV

Canal Motor

Martes, 21 de octubre 2025, 15:25

Comenta

Opel España ha presentado su nuevo proyecto de contenido digital: la miniserie «German SUV & Friends». La producción, diseñada especialmente para redes sociales y entornos digitales, cuenta con la participación de la presentadora Lara Álvarez como protagonista, junto a los nuevos SUV de la marca: el Opel Mokka, el Frontera y el Grandland.

La miniserie constará de 10 capítulos que se emitirán semanalmente. La producción busca combinar humor, emociones y la conexión con los vehículos, ofreciendo una experiencia ágil y entretenida.

Lara Álvarez está acompañada por conocidos talents y creadores de contenido, que son coprotagonistas de la serie: el DJ y productor Wally López, Jaspeante (especializado en tecnología) y Cenando con Pablo (dedicado a la gastronomía). Estos coprotagonistas recorrerán, junto a Lara, territorios temáticos como la música, la tecnología y la gastronomía.

La miniserie, que sigue las fases del enamoramiento, se estrenará el lunes 27 de octubre y se podrá seguir hasta el 29 de diciembre. Cada episodio explorará una fase específica, desde «El Flechazo» a «La Decisión Final».

Los capítulos estarán disponibles en las cuentas de Opel en Instagram (@OpelSpain) y Youtube (@OpelSpain), así como en las cuentas de Instagram de los cuatro protagonistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mapa de los cortes de luz en Alicante: horarios y barrios afectados esta semana
  2. 2 El tramo de carretera con más accidentes y víctimas de España está en Alicante
  3. 3 El Hércules no acudirá al mercado de parados para cubrir la baja de Soldevila
  4. 4 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico
  5. 5 Dos administradores concursales de Alicante, a juicio por desviar fondos desde una empresa en quiebra
  6. 6 El salteador del castillo de Santa Bárbara de Alicante: la Policía detiene a un sospechoso de robar con una pistola simulada
  7. 7 La promesa del vestuario del Hércules a Solde: «Lo haremos por ti»
  8. 8 Chequeo a los nuevos centros de salud de Alicante: Garbinet, La Torreta y La Condomina
  9. 9 Alicante afronta una semana «muy cálida» en la recta final de octubre con temperaturas superiores a 35 grados
  10. 10 El velero más grande del mundo atraca en Alicante: estos son los precios para viajar en el crucero de lujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Opel Estrena 'German SUV & Friends', una miniserie digital con Lara Álvarez y sus nuevos SUV

Opel Estrena &#039;German SUV &amp; Friends&#039;, una miniserie digital con Lara Álvarez y sus nuevos SUV