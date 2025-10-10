Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente EN DIRECTO: El sur de la provincia de Alicante entra en alerta roja por la dana Alice
Presión de los neumáticos P.F.

Más consumo y probabilidades de reventón: La importancia de llevar los neumáticos con la presión adecuada

N.S.

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:00

Comenta

En Europa se estima que más de la mitad de los conductores circula con presiones incorrectas. Esta práctica aumenta la resistencia a la rodadura, obliga al motor a trabajar más y genera mayor consumo de combustible y emisiones de CO₂. Bajo este supuesto (≥50%), el impacto agregado se sitúa en torno a 5.800 millones de litros de combustible y 13 millones de toneladas de CO₂ al año por baja presión.

Y es que mantener la presión correcta en los neumáticos no es solo una medida básica de seguridad vial: también es una de las formas más eficaces de reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Según datos de AECA-ITV, en 2024 casi un 20% de los defectos graves detectados en las inspecciones técnicas de vehículos en España estuvieron relacionados con neumáticos y suspensión.

Asimismo, la baja presión de los neumáticos puede elevar el riesgo de reventón y de siniestros asociados. La NHTSA calcula que la subinflación está presente en torno al 20% de los reventones que terminan en accidente, y que conducir con subinflación severa (>25%) triplica la probabilidad de verse implicado en un choque relacionado con los neumáticos. Además, el riesgo de reventón puede aparecer a partir de 0,5 bar por debajo de la presión recomendada.

En España circulan más de 25 millones de turismos, con una edad media superior a los 15 años. Mantener la presión recomendada podría reducir el consumo entre un 5% y un 10%, lo que supone un ahorro medio de 45 litros por vehículo al año. Además, circular con 0,5 bar menos de lo indicado reduce la vida útil del neumático en torno a un 20%, y con 1 bar menos, hasta un 30%. Si extrapolamos al conjunto del parque móvil, la circulación con presión baja generaría un consumo adicional estimado de 271 millones de litros de combustible al año, equivalente a 680.000 toneladas evitables de CO₂.

El problema no es solo económico o ambiental: la presión insuficiente compromete la seguridad vial, ya que disminuye el agarre y aumenta la distancia de frenado. Por eso, además de mantener la presión correcta indicada por el fabricante, hay tres prácticas clave que contribuyen de forma directa a prolongar la vida útil del neumático, optimizar el consumo y mantener las prestaciones de seguridad.

Primero, un correcto equilibrado del neumático reduce vibraciones en marcha, evita desgastes irregulares y mejora el confort y la precisión de la dirección. Segundo, la correcta alineación de la dirección del vehículo. Una geometría fuera de tolerancia provoca desgastes laterales e irregulares; mantener la alineación en valores especificados previene ese desgaste prematuro y ayuda a que el vehículo circule recto. También estilo de conducción, por ejemplo, evitar frenazos y aceleraciones bruscas, anticipar maniobras y mantener una velocidad estable disminuye la temperatura y la abrasión de la banda de rodadura, alargando su vida útil y reduciendo el consumo.

Por lo tanto, revisar la presión de los neumáticos una vez al mes y antes de cada viaje es una acción simple que ayuda a reducir el consumo y las emisiones, prolonga la vida útil del neumático y mejora la seguridad en carretera. La sostenibilidad empieza por un mantenimiento responsable en cada etapa de su uso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las lluvias de la dana provocan inundaciones en las calles del barrio Florida Portazgo de Alicante
  2. 2 Una brutal paliza entre veinte personas por auxiliar a una chica deja a un joven en la UCI
  3. 3 Primeras cancelaciones y suspensiones por la alerta roja por dana en Alicante
  4. 4 Aemet decreta la alerta roja en la provincia de Alicante por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado
  5. 5 Una tromba de agua desencadena una súbita crecida del río Amadorio
  6. 6 El Barranco de las Ovejas de Alicante se convierte en un río
  7. 7 Llega un aviso ES-Alert por riesgo de inundaciones en el litoral sur de Alicante
  8. 8 Los bomberos realizan cerca de 150 intervenciones en la provincia de Alicante por el temporal de lluvias y viento
  9. 9 La tormenta obliga a cancelar 12 vuelos y desviar siete llegadas en el aeropuerto de Alicante-Elche este jueves
  10. 10 Alicante espera la alerta roja con más de 130 litros acumulados en puntos de la provincia de Alicante este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Más consumo y probabilidades de reventón: La importancia de llevar los neumáticos con la presión adecuada

Más consumo y probabilidades de reventón: La importancia de llevar los neumáticos con la presión adecuada