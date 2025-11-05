Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Probamos el Volvo EX30 Cross Country: 428 CV y tracción total

Autocasión

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:01

Comenta

El nuevo Volvo EX30 Cross Country es SUV 100% eléctrico que hereda el espíritu aventurero del mítico apellido Cross Country, nacido en 1997 con el Volvo V70, y lo lleva a una nueva era cero emisiones.

Con 4,23 metros de largo y una imagen más campera que el EX30 estándar, la versión Cross Country se distingue por su mayor altura libre al suelo (+17 mm), llantas específicas en color negro y grafito de 19 pulgadas y detalles específicos como la parrilla o las piezas en negro en los pasos de rueda que refuerzan su carácter off-road. Además, incorpora tracción total gracias a un sistema de dos motores eléctricos que en conjunto entregan 428 caballos, permitiendo que el coche complete el 0 a 100 km/h en unos espectaculares 3,7 segundos.

El interior apuesta por la sencillez y la tecnología, con un diseño minimalista dominado por una pantalla central de 12,3 pulgadas con sistema operativo Android Automotive y compatible con aplicaciones como YouTube, Google Maps o Spotify. Los materiales reciclados, los dos ambientes —pine inspirada en los bosques escandinavos e indigo en tonos azulados— y el equipamiento de la versión Ultra hacen del habitáculo un lugar acogedor.

Entre su abundante dotación de serie encontramos techo panorámico, sistema de sonido Harman Kardon y asientos eléctricos y calefactados. El maletero ofrece 318 litros, con fondo doble, que se complementa con un pequeño compartimento bajo el capó de 7 litros ideal para guardar los cables de carga.

Con una batería de 69 kWh, el EX30 Cross Country homologa hasta 436 km de autonomía y admite carga rápida de 150 kW, con la que puede pasar del 10 al 80% en menos de 27 minutos. Su comportamiento en carretera prioriza el confort y la suavidad, sin renunciar a la capacidad de afrontar terrenos más exigentes gracias a la tracción total y su mayor altura libre al suelo.

El primer Cross Country eléctrico de Volvo tiene un precio que parte de algo más de 53.000 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jeremy de León pide paso en el once del Hércules
  2. 2 La nueva heladería del quiosco de la Explanada se acerca a su reapertura
  3. 3 Un falso empleado se colaba en empresas de Alicante para desvalijar las taquillas y comprar cupones de la ONCE
  4. 4 El general Gan Pampols se rompe en su despedida del Consell
  5. 5 El infierno de una niña rusa en Dénia: su padrastro, a prisión por años de abusos sexuales
  6. 6 La Costa Blanca explora con Wizz Air nuevas rutas a Europa del Este desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  7. 7 Estos son los restaurantes que se suman a las Jornadas Gastronómicas de Alicante con menús especiales desde 25 euros
  8. 8 Un virulento incendio en una nave industrial de Elda obliga a movilizar 9 dotaciones de bomberos
  9. 9 Los vecinos del sur de Alicante se hartan de esperar por las Harineras de Benalúa
  10. 10 La dimisión de Mazón convulsiona el Partido Popular

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Probamos el Volvo EX30 Cross Country: 428 CV y tracción total