BMW iX3: el comienzo de una nueva era

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:01

Comenta

El iX3 no es solo la versión eléctrica del X3, sino que se alza como el punto de partida de una nueva era para BMW, estrenando lenguaje de diseño, plataforma y tecnología que, según la marca, veremos en más de 40 modelos del grupo de aquí a 2027.

Motorización, autonomía y precio del BMW iX3

En su versión inicial, el iX3 50 xDrive ofrece una potencia de 469 CV con tracción total, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 210 km/h. Sin duda, va a ser un coche rápido.

En cuanto a autonomía, anuncia más de 800 kilómetros (WLTP), una cifra muy interesante que empieza a acercarse a la autonomía de los motores de combustión. Esta eficiencia se logra gracias a su arquitectura de 800V, que no es parcial sino total, y le permite cargar a una potencia de hasta 400 kW; actualmente, de las más altas del mercado. La versión iX3 50 xDrive llegará a los concesionarios en la primavera de 2026 con un precio de 69.900 euros, posicionándose como una opción muy competitiva frente a sus rivales directos.

Diseño y sostenibilidad

En el exterior, el iX3 estrena un nuevo lenguaje de diseño que destaca por unos riñones notablemente más pequeños —adaptados a las menores demandas de refrigeración de un eléctrico— y una aerodinámica excepcional con un Cx de solo 0,24, ayudada por detalles como los tiradores de las puertas que se esconden al iniciar la marcha.

La sostenibilidad ha sido clave en su desarrollo. BMW ha puesto un gran énfasis en reducir la huella de carbono, utilizando hasta un 80% de aluminio reciclado en el chasis y un 100% de textil reciclado en el interior. En el habitáculo, llama la atención el volante totalmente achatado por arriba y por abajo, y una enorme pantalla proyectada que funciona como una evolución del Head-Up Display, ofreciendo una cantidad de información increíble.

Detalles prácticos

A nivel de funcionalidad, el iX3 ofrece un maletero de 520 litros, ampliables a 1.750 litros, además de un pequeño maletero delantero de 58 litros ideal para guardar los cables de recarga. Un detalle muy importante es su capacidad de remolque de hasta 2.000 kg, algo que no todos los vehículos eléctricos pueden ofrecer. Además, incorpora carga bidireccional, permitiendo usar el coche como un acumulador de energía, bien para la casa (si tienes placas solares) o incluso para enchufar electrodomésticos directamente.

