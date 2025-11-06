Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Estilo neo retro para el nuevo Twingo F. P.

Renault resucita el Twingo eléctrico por menos de 20.000 euros

Juan Roig Valor

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:22

Comenta

Renault ha anunciado el regreso del Twingo con una cuarta generación completamente eléctrica, diseñada y fabricada en Europa, que busca redefinir el mercado de los coches urbanos asequibles.

El nuevo Twingo E-Tech eléctrico se lanzará a principios de 2026 con un precio de partida inferior a 20.000 euros —sin contar ayudas públicas— y una autonomía de hasta 263 kilómetros WLTP.

El fabricante francés pretende así ocupar el espacio que muchos competidores han dejado libre en el segmento A, que hoy representa menos del 5% del mercado europeo.

Según Renault, la contracción del segmento no responde a una falta de demanda, sino a la retirada de marcas incapaces de conciliar costes, normativas y expectativas de los clientes. El grupo ve en este contexto una oportunidad estratégica para crecer y reforzar su liderazgo en electromovilidad.

«El reto ha sido ofrecer un coche eléctrico pequeño por menos de 20.000 euros sin renunciar a la producción europea ni a nuestro compromiso con la descarbonización», explicó Fabrice Cambolive, consejero delegado de la marca Renault. «El nuevo Twingo recupera el espíritu original, combinando ingenio, accesibilidad y responsabilidad».

Nuevo Renault Twingo F. P.

El Twingo E-Tech eléctrico será fabricado en la planta eslovena de Novo Mesto y se convierte en el modelo desarrollado más rápido de la historia del grupo: apenas 100 semanas desde el diseño hasta la producción, la mitad del tiempo habitual. Este desarrollo exprés forma parte del programa interno «Leap 100», que busca acortar plazos y reducir costes de inversión en un 50%.

El vehículo se apoya en la nueva plataforma AmpR Small, desarrollada por la filial eléctrica de Renault, Ampere, y en colaboración con centros de I+D en Francia, China y Eslovenia. Entre sus proveedores destacan CATL (baterías) y Shanghai e-drive (motorización).

Nuevo Renault Twingo F. P.

El nuevo Twingo equipa una batería LFP (litio-hierro-fosfato), una primicia para Renault, que reduce la dependencia de metales críticos como el cobalto o el níquel y abarata los costes en torno a un 20%. Su arquitectura «cell-to-pack» permite integrar más celdas en menos espacio, mejorando la eficiencia y reduciendo el peso.

Renault asegura que el modelo tendrá un coste de uso competitivo frente a los coches térmicos de su categoría, gracias a su bajo consumo y a la optimización aerodinámica. Además, la compañía afirma que la huella de carbono del Twingo E-Tech eléctrico será un 60% inferior a la de un urbano convencional de gasolina.

