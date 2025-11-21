Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Grecale Lumina Blu P.F.

Así es la nueva serie especial del SUV de Maserati, el Grecale Lumina Blu

N. S.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:00

Maserati presenta el Grecale Lumina Blu, la nueva serie especial que combina un aspecto exclusivo y refinado con un paquete tecnológico totalmente equipado, haciendo que cada viaje sea aún más agradable y confortable.

Desarrollado partir del Grecale Modena, la nueva versión llama la atención por su acabado exterior Night Interaction, un evocador tono metálico de doble capa que resalta las líneas escultóricas del modelo para hacer que cada viaje sea excepcional. Destacan contra este refinado «atuendo nocturno» las llantas Pegaso de 21 pulgadas, las pinzas de freno amarillas y el Tridente amarillo en el pilar C, creando una presencia distintiva donde la elegancia y la deportividad se equilibran naturalmente. Los exteriores se completan con faros Matrix LED y ventanillas traseras tintadas.

Interior Lumina Blu P.F.

Asimismo, los interiores del Lumina Blu rinden homenaje al savoir-faire italiano, al exhibir la maestría artesanal y el refinamiento estético de la marca del Tridente. El habitáculo, tapizado en cuero color chocolate de primera calidad, o alternativamente en cuero Ghiaccio premium, y adornado con inserciones de madera burl de poro abierto y un conjunto de pedales deportivo de acero, combina materiales naturales con tecnología avanzada para transmitir la expresión más auténtica de Maserati, el epítome del lujo italiano en todo el mundo.

El encuentro de la tradición artesanal y la innovación también se manifiesta en las otras características estándar, elevando la comodidad del nuevo Grecale Lumina Blu a un nivel aún superior: el techo panorámico, el portón trasero eléctrico con sensor de movimiento, los asientos delanteros eléctricos de 12 posiciones con calefacción y refrigeración (o de 14 posiciones con cuero Ghiaccio de primera calidad), el volante con calefacción y la cámara de visión envolvente de 360 grados. De esta manera, el habitáculo se convierte en un ambiente de lujo contemporáneo, donde cada elemento contribuye a una experiencia de conducción elegante y atractiva.

Serie especial Grecale Lumina Blu P.F.

La serie especial Grecale Lumina Blu está equipada con el familiar motor turbo Mild Hybrid de 330 CV y 2 litros, junto con una transmisión automática de ocho velocidades y tracción total con un diferencial trasero mecánico de deslizamiento limitado. Este emparejamiento motor-transmisión encarna a la perfección los conceptos de innovación, versatilidad y eficiencia, para ofrecer un comportamiento fluido y refinado en el uso cotidiano.

