Llega la segunda generación del Volkswagen T-Roc, desde 34.280 €

Volkswagen ha presentado en España la segunda generación del T-Roc, uno de sus modelos más icónicos y exitosos, con más de 100.000 unidades vendidas en España y dos millones en Europa desde su estreno en 2017. El nuevo T-Roc, desarrollado completamente desde cero, ya está a la venta , aunque las primeras unidades se entregarán a finales del mes de noviembre.

El T-Roc refuerza su papel protagonista en el segmento SUV, el segundo más importante por volumen del mercado español, que ya representa el 26% de las ventas totales. El nuevo modelo mantiene la esencia de su antecesor, pero da un salto cualitativo en diseño, eficiencia y digitalización.

Crece 122 mm respecto a su predecesor, lo que se traduce en un habitáculo más amplio y un maletero que aumenta 30 litros hasta alcanzar los 475 de capacidad, ampliables a 1.350 litros con los asientos abatidos. El nuevo lenguaje de diseño combina una carrocería musculosa con líneas modernas, y su coeficiente aerodinámico mejora un 10% (0,29 Cx), lo que reduce el consumo y el ruido interior.

En el exterior, el modelo destaca por sus faros IQ.LIGHT Matrix LED (de serie en el acabado R-Line), los nuevos grupos ópticos traseros 3D con barra transversal iluminada y los logotipos Volkswagen retroiluminados, que le otorgan una firma lumínica inconfundible. Está disponible en seis acabados de pintura que pueden personalizarse con el techo en negro.

Ampliar Volkswagen T-Roc de segunda generación F. P.

El interior ha sido totalmente renovado con materiales de mayor calidad y un puesto de conducción completamente digital. Incluye una pantalla de infoentretenimiento de hasta 12,9 pulgadas y una nueva iluminación ambiental.

El nuevo T-Roc incorpora un sisstema de infoentreteniminento con pantallas táctiles de hasta 12,9 pulgadas y control por voz natural «IDA», Head-up display proyectado en el parabrisas, Area View 360º con cuatro cámaras de alta definición y Driving Experience Control, con mando giratorio OLED para elegir los modos de conducción o controlar el ambiente interior.

Además, el Digital Cockpit de 10,25 pulgadas, App-Connect inalámbrico y carga inductiva para el smartphone vienen de serie. También hereda sistemas de asistencia de segmentos superiores, como el Travel Assist.

Motores y acabados

Toda la gama del nuevo T-Roc arranca con motores eTSI mild hybrid de 48V con etiqueta ECO, disponibles en dos potencias: 85 kW (116 CV) y 110 kW (150 CV), ambos con cambio DSG de 7 marchas. En los próximos meses se incorporará una versión HEV (full hybrid).

Ampliar Segunda generación del Volkswagen T-Roc F. P.

La gama se articula en tres acabados: T-Roc, Más y R-Line, todos con cambio automático DSG de 7 velocidades y tracción delantera.

El acabado T-Roc ofrece una propuesta equilibrada en diseño, confort y seguridad. El acabado Más añade exclusividad con llantas de 17 pulgadas «LIMA», climatizador Climatronic de tres zonas, iluminación ambiental en treinta colores, cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo (ACC) y el sistema Park Assist Plus.

El acabado R-Line tiene más carácter deportivo con llantas de 19 pulgadas «YORK AERO», faros IQ.Light HD Matrix LED, apertura eléctrica del maletero «Easy & Open» y asientos deportivos delanteros calefactables. Incorpora el Digital Cockpit Pro, volante multifunción deportivo calefactable y Park Assist Pro con funciones de aparcamiento totalmente automáticas.

A esta gama hay que sumar dos ediciones limitadas de lanzamiento: el T-Roc Launch Edition (400 unidades) con motor 1.5 eTSI de 116 CV, y el T-Roc R-Line 1st Edition (600 unidades) con motor 1.5 eTSI de 150 CV, que incluye estética deportiva con paquete «Black Style», llantas de 20 pulgadas y Head-up display.

El nuevo Volkswagen T-Roc parte de 34.280 € en su versión de acceso (1.5 eTSI de 116 CV y acabado T-Roc). La gama de precios se completa con la T-Roc Launch Edition desde 35.950 €, el acabado Más disponible a partir de 36.520 € (o 37.950 € con motor de 150 CV), el acabado deportivo R-Line que arranca en 42.400 €, y la R-Line 1st Edition con un precio de 44.090 €.