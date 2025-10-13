Así es el Jaecoo 5: El SUV pet-friendly que necesitas si tu mascota es lo primero

N. S. Lunes, 13 de octubre 2025, 10:00 Comenta Compartir

A medida que los viajes con mascotas se convierten en parte de la vida cotidiana de las familias, un entorno limpio y saludable en el habitáculo se ha convertido en una preocupación fundamental para los propietarios de vehículos.

Diseñado a medida para las nuevas élites urbanas, el Jaecoo 5 -un SUV compacto- responde a las altas exigencias de quienes viajan con mascotas, gracias a una filosofía de producto innovadora y un diseño centrado en el usuario. Desde un habitáculo pet-friendly hasta soluciones de movilidad pensadas para viajes de larga distancia con animales, cada detalle ha sido concebido para brindar confort, funcionalidad y estilo. Y lo que es más importante, ha puesto de manifiesto la excepcional calidad de su producto al superar rigurosas pruebas y obtener la certificación TÜV SÜD Pet-Friendly Cabin.

El peso de esta certificación habla por sí solo: con más de 150 años de historia, TÜV SÜD es un proveedor de servicios técnicos de primer nivel mundial, reconocido por su riguroso y profesional sistema de certificación. Para obtener la certificación no solo es necesario superar múltiples rondas de pruebas científicas en laboratorio, sino también inspecciones exhaustivas de la fábrica que abarcan toda la cadena de producción, desde las materias primas hasta los procesos de fabricación. Cada certificación emitida es un estándar de alta calidad en el sector. Y el Jaecoo 5 ha destacado dentro de este sistema de certificación tan prestigioso, al completar con éxito 32 pruebas individuales que validan de forma rigurosa la calidad de su producto y, sobre todo, ofrecen una garantía de calidad a los usuarios que viajan con sus mascotas.

El innovador uso del material de PU semi-silicona de Amway en el Jaecoo 5 establece una barrera sanitaria para las mascotas, abordando dos aspectos fundamentales: la protección antibacteriana y el control de los olores.

Para muchos propietarios de mascotas, el momento en que su peludo compañero se sube al coche es el comienzo del caos: huellas, restos de comida y babas convierten rápidamente el asiento en una escena del crimen. Afortunadamente, los asientos de PU semi-silicona de Amway del Jaecoo 5 reducen considerablemente estas preocupaciones. El material cuenta con propiedades antibacterianas de larga duración y ha superado la prueba internacional de antibacterianos ISO 22196-2011, con una tasa de inhibición superior al 99,9% frente a las bacterias más comunes.

Esto evita eficazmente el crecimiento de bacterias en la superficie de los asientos, reduciendo el riesgo de que las mascotas entren en contacto con los gérmenes en su origen. Además, el material posee atributos naturales resistentes a las manchas, lo que dificulta que las huellas de las patas o los restos de comida dejen marcas visibles. Incluso cuando se producen manchas, siguiendo el procedimiento de limpieza estándar (utilizando agua, agua con jabón y detergente en secuencia) se restaura fácilmente la limpieza, convirtiendo la «escena del crimen» en una cabina cómoda e higiénica en poco tiempo.

¿Podría un viaje normal convertirse en un riesgo oculto para la salud de las mascotas?

Peligros invisibles como el formaldehído y los COV (compuesto orgánico volátil) pueden permanecer silenciosamente en el interior de un vehículo. El meticuloso enfoque del Jaecoo 5 para el control de olores está diseñado precisamente para eliminar estas amenazas. El material de PU semisilicona de Amway adoptado presenta unas emisiones de olores intrínsecamente bajas, con una clasificación de olores ≤3,0, superando los estándares del sector y reduciendo significativamente la generación de olores extraños y gases nocivos.

Además, el Jaecoo 5 aplica un control riguroso durante el proceso de almacenamiento de los materiales, evitando la contaminación cruzada entre diferentes componentes que podrían liberar sustancias peligrosas. Estos esfuerzos combinados garantizan que el aire de la cabina se mantenga siempre fresco y seguro, protegiendo a las mascotas de riesgos invisibles para la salud durante todo el viaje.

Desde la eliminación de las manchas visibles y las bacterias que estas provocan, hasta la protección contra los riesgos de olores invisibles, el Jaecoo 5 cumple su promesa de ofrecer un habitáculo apto para mascotas gracias a materiales innovadores y una meticulosa fabricación. Este logro no solo supone una respuesta contundente a las 32 pruebas de certificación TÜV SÜD, sino que también garantiza que cada viaje compartido entre personas y mascotas esté lleno de tranquilidad y comodidad.

