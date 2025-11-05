Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los jesuitas apartan a un sacerdote por presuntos abusos a un menor en Alicante
Citroën y Rip Curl reinventan el Ami para los amantes del surf

Citroën y Rip Curl reinventan el Ami para los amantes del surf

Canal Motor

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:56

Comenta

Citroën y Rip Curl consolidan una relación que comenzó hace casi una década con el C4 Cactus y que se ha mantenido gracias a una visión compartida: la de ofrecer productos técnicos, accesibles e inspiradores. En 2025, esa alianza se materializa en una nueva propuesta conceptual que une movilidad eléctrica, diseño y cultura surfista.

El protagonista de esta colaboración es el Ami Buggy Rip Curl Vision, un concept car basado en el pequeño vehículo eléctrico urbano de Citroën, reinterpretado con un enfoque más aventurero.

Presenta nuevos colores, materiales y accesorios pensados para la vida al aire libre y, especialmente, para los surfistas. Su diseño mantiene la simplicidad estructural del Ami, pero añade elementos que refuerzan su carácter lúdico y su capacidad de adaptación fuera del entorno urbano.

El modelo se exhibirá por primera vez entre el 4 y el 8 de noviembre de 2025 en Hossegor (Francia), durante las finales internacionales del Rip Curl GromSearch, una competición juvenil que reúne a surfistas menores de 16 años. Citroën, socio del evento, proporcionará vehículos para los traslados de los participantes y organizará pruebas de conducción de los modelos Ami y Ami Buggy.

Por sus características —vehículo 100 % eléctrico, dos plazas, velocidad limitada a 45 km/h y acceso desde los 14 años—, el Ami resulta especialmente adecuado para este público joven, combinando movilidad urbana y libertad de desplazamiento.

Con este concept car, Citroën y Rip Curl refuerzan su vínculo entre diseño, sostenibilidad y estilo de vida activo. El Ami Buggy Rip Curl Vision abre un nuevo capítulo en una colaboración que, según la marca, continuará evolucionando con nuevos proyectos conjuntos en los próximos años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jeremy de León pide paso en el once del Hércules
  2. 2 La nueva heladería del quiosco de la Explanada se acerca a su reapertura
  3. 3 Un falso empleado se colaba en empresas de Alicante para desvalijar las taquillas y comprar cupones de la ONCE
  4. 4 El general Gan Pampols se rompe en su despedida del Consell
  5. 5 La Costa Blanca explora con Wizz Air nuevas rutas a Europa del Este desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  6. 6 Los vecinos del sur de Alicante se hartan de esperar por las Harineras de Benalúa
  7. 7 El infierno de una niña rusa en Dénia: su padrastro, a prisión por años de abusos sexuales
  8. 8 Un virulento incendio en una nave industrial de Elda obliga a movilizar 9 dotaciones de bomberos
  9. 9 Estos son los restaurantes que se suman a las Jornadas Gastronómicas de Alicante con menús especiales desde 25 euros
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este martes 4 de noviembre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Citroën y Rip Curl reinventan el Ami para los amantes del surf