Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 kawasaki press

La nueva Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 llega con más tecnología y aerodinámica

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

Kawasaki ha desvelado en el Salón de Milán la nueva generación de su famosa superbike, la Ninja ZX-10R que, bebiendo de la experiencia de la firma japonesa en competición y sus siete títulos mundiales de Superbikes, regresa más afilada, más tecnológica y más aerodinámica que nunca.

Esta versión 2026 cuenta con un nuevo paquete aerodinámico, con grandes alerones integrados, que aumenta la carga aerodinámica a altas velocidades para una mayor estabilidad y sensación de control en curva. Se ha optimizado al máximo la eficiencia aerodinámica ajustando el ángulo de ataque y aumentando la superficie de los winglets, logrando un incremento de un 25% en la carga aerodinámica.

Su estética se renueva, para ofrecer una imagen Ninja más agresiva, empezando por su frontal con nuevos faros híbridos compactos, y una toma de aire Ram Air optimizada, además de unos inmensos alerones.

Kawasaki Ninja ZX-10R 2026

Su nuevo motor Euro5+ mantiene el alto rendimiento que la caracteriza, ahora con emisiones mejoradas gracias a innovaciones como un segundo sensor de O₂. Es un 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas de 998 cc, que ofrece 203 a 13.200 rpm y un par motor de 114 Nm a 11.400 rpm.

La geometría del chasis se ha adaptado a los nuevos alerones, maximizando la tracción trasera y la fuerza en curva. Cuenta con suspensión BFF y amortiguador BFRC lite, inspirados en WorldSBK. Las pinzas monobloque Brembo M50 y los discos de 330 mm con bomba radial, garantizan un frenado de primer nivel.

El paquete de ayudas electrónicas a la conducción sigue siendo muy completo, e incluye KCMF (asistencia en curva), S-KTRC (control de tracción deportivo), KLCM (Launch Control), KIBS (frenada integrada), Kawasaki Engine Brake Control (control de freno motor), modos de potencia, modos de conducción, KQS (Quick Shifter) y control crucero electrónico.

Kawasaki Ninja ZX-10R 2026

La nueva pantalla TFT a todo color de 5» es más grande y totalmente digital. Además, gracias a Rideology The App, se puede conectar al smartphone y acceder a información completa y ajustes personalizables. La navegación paso a paso y los comandos de voz es una de las novedades para 2026.

La versión 2026 de la Kawasaki Ninja ZX-10R se comercializa en dos decoraciones: Lime Green / Blue 24 (que combina el tradicional verde lima con detalles en azul), y Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Spark Black / Lime Green (que mezcla negro, gris y verde).

La oferta de Kawasaki contempla también una versión más enfocada a la competición, la Ninja ZX-10RR para 2026, que sigue contando con bielas y pistones Pankl, además de latiguillos de freno delanteros trenzados. El amortiguador de dirección Öhlins ajustable con diseño de doble tubo viene de serie tanto en la ZX-10RR como en la ZX-10R. Este modelo se comercializa en un único color, el Lime Green.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet avisa de una tormenta en Alicante durante la tarde de este viernes
  2. 2 La Policía Nacional detiene por ir bebido al conductor que ha provocado un atasco en la avenida del puerto de Alicante
  3. 3 Un policía salva la vida a un menor que iba a lanzarse al vacío en Alicante: «Sé feliz, te deseo lo mejor»
  4. 4 Este pequeño municipio de Alicante construirá 30 nuevas viviendas de protección oficial
  5. 5 Cortes de tráfico y desvío de autobuses este domingo en Alicante por la Gran Carrera del Mediterráneo
  6. 6 La Aemet activa la alerta amarilla en varios municipios de Alicante: consulta la lista completa
  7. 7 El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición
  8. 8 La gripe empieza su escalada: los contagios se cuadruplican en una semana en Alicante
  9. 9 El Hércules quiere que Puch debute la semana que viene y Nico vuelve al grupo
  10. 10 Alicante obliga a disponer de nueva documentación a los usuarios de patinetes eléctricos a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La nueva Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 llega con más tecnología y aerodinámica

La nueva Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 llega con más tecnología y aerodinámica