Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El temporal provoca retrasos de cuatro horas en los vuelos y trenes entre Alicante y Barcelona
La investigación eléctrica de Ducati DUCATI PRESS

La investigación eléctrica de Ducati continúa con el prototipo V21L y las baterías de estado sólido

Canal Motor

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:00

Con el Campeonato del Mundo FIM MotoE en pausa al final de la temporada 2025, Ducati continúa desarrollando su experiencia en tecnologías alternativas a la combustión interna.

El proyecto Ducati MotoE se creó con el objetivo de desarrollar el conocimiento de la empresa para estar preparados en caso de que la tecnología de baterías permitiera la creación de una moto eléctrica de carretera en línea con los valores del fabricante de Borgo Panigale.

Durante estos años de Campeonato del Mundo de MotoE, el fabricante de Borgo Panigale ha recopilado una gran cantidad de datos gracias a los 18 pilotos de la parrilla que se han batido en cada carrera. En tres años de desarrollo, la evolución de las celdas ha permitido un ahorro de peso de 8,2 kg en el paquete de baterías del prototipo V21L, una reducción significativa, pero aún insuficiente para hacer que la «MotoGP eléctrica de Borgo Panigale» sea tan ligera como una moto de carreras de combustión interna con una autonomía adecuada.

Por eso, entre sus diversas actividades de investigación y desarrollo, la empresa de Borgo Panigale colabora con empresas del Grupo Volkswagen para seguir estudiando y probando nuevas tecnologías que permitan crear paquetes de baterías con mayor densidad energética.

El 8 de septiembre se presentó en el IAA Mobility de Munich el primer prototipo de la V21L, equipada con baterías de estado sólido QuantumScape y desarrollada en colaboración con Audi y PowerCo.

Esta moto representa un primer paso en el desarrollo y confirma la investigación en curso de Ducati sobre tecnologías alternativas a la combustión interna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de Alicante en alerta y en riesgo medio y alto por las tormentas del lunes
  2. 2 La alerta meteorológica deja sin clase a casi 20.000 alumnos en la provincia de Alicante
  3. 3 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  4. 4 Climatología de la UA alerta de lluvias «muy fuertes» esta semana por la llegada de los restos del huracán Gabrielle
  5. 5 Primeros municipios de la provincia de Alicante que suspenden las clases por las lluvias y tormentas este martes
  6. 6 Las tormentas descargan con fuerza en el interior y el norte de Alicante con acumulados de más de 80 litros en unas horas
  7. 7 Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico
  8. 8 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  9. 9 Tráfico zanja la polémica sobre quién tiene prioridad en el carril bici de la Explanada de Alicante
  10. 10 El Hércules sigue atascado y el Rico Pérez pide la dimisión de Torrecilla (0-0)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La investigación eléctrica de Ducati continúa con el prototipo V21L y las baterías de estado sólido

La investigación eléctrica de Ducati continúa con el prototipo V21L y las baterías de estado sólido